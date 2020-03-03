نائب يطالب بالكشف عن مصداقية تقديرات الناتج المحلي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2018 - 2019 و2019 - 2020، متسائلا عن مصادر تحقيق النمو الاقتصادي فيهما، ومدى مصداقية تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم مدى مصداقية النسب والمعدلات التي أوردتها وزارة المالية في التقرير المالي الشهري يناير 2020.

وأوضح فؤاد أن تقديرات الموارد والاستخدامات الكلية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى أن الناتج المحلى بسعر السوق قد بلغت فى العامين الماليين 2016 - 2017، و2017 - 2018 ما قيمته 3 آلاف و470 مليار جنيه، و4 آلاف و437 مليار جنيه على الترتيب، ولم توضح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيم

وأوضح فؤاد أن تقديرات الموارد والاستخدامات الكلية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى أن الناتج المحلى بسعر السوق قد بلغت فى العامين الماليين 2016 - 2017، و2017 - 2018 ما قيمته 3 آلاف و470 مليار جنيه، و4 آلاف و437 مليار جنيه على الترتيب، ولم توضح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيم الناتج المحلى الإجمالي للعامين الماليين 2018 - 2019، والعام المالى 2019 - 2020 في أي من بياناتها.



وأضاف: "يأتي هذا في الوقت الذي ذكر التقرير المالي لشهر يناير الماضي الصادر عن وزارة المالية، أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ في العامين الماليين 2018 - 2019 و2019 - 2020 ما قيمته 5 آلاف و323 مليار جنيه و6 آلاف و162 مليار جنيه على الترتيب، دون أن توضح وزارة المالية الأساس الذي استندت إليه في تقرير الناتج المحلي لتلك الأعوام، ومصادر تحقيقه".



