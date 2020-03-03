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نائب يطالب بالكشف عن مصداقية تقديرات الناتج المحلي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2018 - 2019 و2019 - 2020، متسائلا عن مصادر تحقيق النمو الاقتصادي فيهما، ومدى مصداقية تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم مدى مصداقية النسب والمعدلات التي أوردتها وزارة المالية في التقرير المالي الشهري يناير 2020.
وأوضح فؤاد أن تقديرات الموارد والاستخدامات الكلية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى أن الناتج المحلى بسعر السوق قد بلغت فى العامين الماليين 2016 - 2017، و2017 - 2018 ما قيمته 3 آلاف و470 مليار جنيه، و4 آلاف و437 مليار جنيه على الترتيب، ولم توضح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيم
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
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السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين: نعتز بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، والاعتزاز بمساعي مصر الدءوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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مصر تحتل المركز الـ77 عالميا في الحصول على الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030".
توك-توك

طلب إحاطة حول إجراءات تقنين «التوك توك والسرفيس»

تقدم محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه تقنين التوك توك وسيارات السرفيس، موضحا أن عدد التوك توك وفقا لآخر الاحصائيات نحو 3 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية تقريبا، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعتمدون على استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات يومية، كما يعتبر مصدر دخل لـ6 ملايين مواطن، بإجمالى إيرادات بلغت حوالي 9 مليارات جنيه سنويا.
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طلب مناقشة حول سياسية الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي

توجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، قائلا: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية".
الزيادة-السكانية

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والاستثمار، والصحة والسكان، بشأن خطر الزيادة السكانية في مصر، وما سجله التعداد السكاني في أثناء الأيام القليلة الماضية، إذ وصل تعداد السكان داخل مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة، وبهذا تكون مصر البلد العربي الأكثر سكانا، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية، موضحا أن مصر أصبحت من بين أعلى 9 دول في العالم من حيث النمو السكاني.
سقوط -اسانسير

نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
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