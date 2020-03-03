طلب إحاطة حول إجراءات تقنين «التوك توك والسرفيس»

تحرير:أحمد جاد ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

توك توك - صورة أرشيفية

تقدم محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه تقنين التوك توك وسيارات السرفيس، موضحا أن عدد التوك توك وفقا لآخر الاحصائيات نحو 3 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية تقريبا، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعتمدون على استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات يومية، كما يعتبر مصدر دخل لـ6 ملايين مواطن، بإجمالى إيرادات بلغت حوالي 9 مليارات جنيه سنويا.

وأضاف إسماعيل: "هذه الأرقام تؤكد أن التوك توك أصبح أمر واقع لا بد من التعامل معه بآلية وتشريع محدد بما يضمن حق الدولة وفي نفس الوقت حق المواطنين في فرصة العمل، ولكن شريطة أن تكون وسيلة مواصلات آمنة".وشدد على ضرورة أن تكون هناك اشتراطات موحدة لتقنين التوك توك على مستوى الجمهورية، يتم تعميمها على صعيد