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السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين: نعتز بمصر

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، والاعتزاز بمساعي مصر الدءوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت الرسالة، إن ذلك يأتي ارتكازا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.من ناحية أخرى، استقبل السيسي، اليوم، جان كلود جاكوسو وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة.وصرح متحدث الرئاسة، بأن السيسي طلب نقل تحياته
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
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مصر تحتل المركز الـ77 عالميا في الحصول على الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030".
توك-توك

طلب إحاطة حول إجراءات تقنين «التوك توك والسرفيس»

تقدم محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه تقنين التوك توك وسيارات السرفيس، موضحا أن عدد التوك توك وفقا لآخر الاحصائيات نحو 3 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية تقريبا، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعتمدون على استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات يومية، كما يعتبر مصدر دخل لـ6 ملايين مواطن، بإجمالى إيرادات بلغت حوالي 9 مليارات جنيه سنويا.
مجلس-النواب (3)

نائب يطالب بالكشف عن مصداقية تقديرات الناتج المحلي

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2018 - 2019 و2019 - 2020، متسائلا عن مصادر تحقيق النمو الاقتصادي فيهما، ومدى مصداقية تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم مدى مصداقية النسب والمعدلات التي أوردتها وزارة المالية في التقرير المالي الشهري يناير 2020.
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فيروس- كورونا (18)

سفير الصين يشيد بدعم مصر لبكين في مواجهة «كورونا»

قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشيانج، إن الصين ومصر شريكان وصديقان حقيقيان، مشيدا بالدعم الذي تحظى به بلاده من جانب مصر رئيسا وحكومة وشعبا في جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مضيفا: "بعد تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أعربت مصر حكومة وشعبا عن ثقتها القوية في انتصار الصين على الفيروس وقدمت مساعدات حقيقية بقلوبها الدافئة"، جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة (الشعب اليومية) الصينية، اليوم الإثنين، بتوقيع السفير بعنوان (الصين ومصر.. صديقان عند الشدائد في مكافحة فيروس كورونا الجديد).
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسى يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي، معربا، في هذا الصدد، عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، لفولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير النمساوي بالقاهرة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
السيسي (1)

قرض بـ14 مليون دولار.. السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019، كما أصدر السيسي القرار رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات، والقرار رقم 77 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 12,81 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي.
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