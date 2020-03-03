السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين: نعتز بمصر

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، والاعتزاز بمساعي مصر الدءوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت الرسالة، إن ذلك يأتي ارتكازا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.من ناحية أخرى، استقبل السيسي، اليوم، جان كلود جاكوسو وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة.وصرح متحدث الرئاسة، بأن السيسي طلب نقل تحياته