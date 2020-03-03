الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 28 شبين الكوم 12 27 طنطا 11 26دمنهور 11 25الإسكندرية 11 24بلطيم 12 23مطروح 10 22السلوم 11 24سيوة 10 26بورسعيد