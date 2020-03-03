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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 28 شبين الكوم 12 27 طنطا 11 26دمنهور 11 25الإسكندرية 11 24بلطيم 12 23مطروح 10 22السلوم 11 24سيوة 10 26بورسعيد
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين: نعتز بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، والاعتزاز بمساعي مصر الدءوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
محطات-الكهرباء-توليد-الطاقة-الكهربية-كهرباء-65

مصر تحتل المركز الـ77 عالميا في الحصول على الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030".
توك-توك

طلب إحاطة حول إجراءات تقنين «التوك توك والسرفيس»

تقدم محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه تقنين التوك توك وسيارات السرفيس، موضحا أن عدد التوك توك وفقا لآخر الاحصائيات نحو 3 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية تقريبا، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعتمدون على استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات يومية، كما يعتبر مصدر دخل لـ6 ملايين مواطن، بإجمالى إيرادات بلغت حوالي 9 مليارات جنيه سنويا.
مجلس-النواب (3)

نائب يطالب بالكشف عن مصداقية تقديرات الناتج المحلي

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2018 - 2019 و2019 - 2020، متسائلا عن مصادر تحقيق النمو الاقتصادي فيهما، ومدى مصداقية تقديرات وزارة المالية للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم مدى مصداقية النسب والمعدلات التي أوردتها وزارة المالية في التقرير المالي الشهري يناير 2020.
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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