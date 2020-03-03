كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.

كما توفى الطبيب "جيانج شيويه تشينج" فى 1 مارس عن عمر يناهز 55 عاما، ليصل عدد الأطباء الذين لقوا حتفهم بسبب إصابتهم بالفيروس في مستشفى ووهان المركزى إلى 3 أطباء.وكان قد أعلن فى وقت سابق عن وفاة طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير WeChat الرسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت