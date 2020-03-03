السعيد: العدالة الاجتماعية أهم مستهدفات خطط الحكومة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020-2021. وأكدت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030. ولفتت السعيد إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة على حدى ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية.

وأوضحت السعيد، أن العدالة الاجتماعية والمكانية هما من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع