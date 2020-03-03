البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.

وسيطر على تعاملات الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 59.99 مليون جنيه، 27.32 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 87.31 مليون جنيه.وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 19.4 مليون ورقة مالية بقيمة 659.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف