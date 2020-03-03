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البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.
وسيطر على تعاملات الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 59.99 مليون جنيه، 27.32 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 87.31 مليون جنيه.وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية نحو 19.4 مليون ورقة مالية بقيمة 659.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.6 ألف
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: العدالة الاجتماعية أهم مستهدفات خطط الحكومة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020-2021. وأكدت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030. ولفتت السعيد إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة على حدى ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
مدينة المعرفة

وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه السادة نواب الوزير، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة بتفقد أعمال تنفيذ مشروع مدينة المعرفة التي يتم انشائها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي تكريسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ حيث تضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة الى مقرات للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فلوس

300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
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بورصة (1)

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الثلاثاء، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليسجل نحو 639.559 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس30" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 66 نقطة ليصل إلى مستوى 1356 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان "بنسبة 34. 0%، بما يعادل 3.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 1129.1 نقطة.
بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
بورصة (2)

كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
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