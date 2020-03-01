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مركز «كمال أدهم» يحتفل بخريجي دبلومة الإعلام الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
دفعة الإعلام الرقمي
دفعة الإعلام الرقمي
احتفل مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتخريج أولى دفعات الدبلومة المهنية في الإعلام الرقمي باللغة العربية عبر الإنترنت بحضور كل من الدكتور حسين أمين، مدير المركز، والإعلامي سامح عبدالفتاح، ضيف الحفل، ومدير العلاقات العامة بقناة الغد، بجانب نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة، والمدربين، والقائمين على تصميم وإدارة الدبلومة، والخريجين والخريجات، وذويهم. قدم الحفل الإعلامية المتميزة، دينا عصمت والي المذيعة بالتليفزيون المصرى وقناة DMC والتي حرصت على الترحيب بالحضور قبل أن تتوالى كلمات الحفل.
أكد الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية على تفرد الدبلومة بما تقدمه للمشاركين من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تعد الدبلومة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ما تمثله من نقلة نوعية من وجوبية تعليم الاتصال في حقبة تعدد الوسائل إلى حتمية تدريس الإعلام
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
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السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين: نعتز بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، والاعتزاز بمساعي مصر الدءوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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مصر تحتل المركز الـ77 عالميا في الحصول على الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030".
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طلب إحاطة حول إجراءات تقنين «التوك توك والسرفيس»

تقدم محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه تقنين التوك توك وسيارات السرفيس، موضحا أن عدد التوك توك وفقا لآخر الاحصائيات نحو 3 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية تقريبا، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعتمدون على استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات يومية، كما يعتبر مصدر دخل لـ6 ملايين مواطن، بإجمالى إيرادات بلغت حوالي 9 مليارات جنيه سنويا.
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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ثلاثة معارض دولية

استضاف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الإعلامي البارز طارق عطية، اليوم 3 معارض دولية تستمر حتى 11 مارس المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن علاقة الفن بالتكنولوجيا والمجتمع، واشترك مجموعة من الفنانين العالمين في قاعة عرض مارجو فيون بمعرض Glitch بمجموعات فنية تستكشف الطرق التي نفهم بها الماضي والحاضر والمستقبل من خلال التكنولوجيا، وفي قاعة عرض فيوتشر تشارك الفنانة المصرية الأمريكية وعضو هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا ليلى شيرين صقر والمعروفة بـ"فيجاي أم أمل" بمعرضها الفردي الأول في العالم العربي بعنوان "بيت أم أمل".
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