مركز «كمال أدهم» يحتفل بخريجي دبلومة الإعلام الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

دفعة الإعلام الرقمي

احتفل مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتخريج أولى دفعات الدبلومة المهنية في الإعلام الرقمي باللغة العربية عبر الإنترنت بحضور كل من الدكتور حسين أمين، مدير المركز، والإعلامي سامح عبدالفتاح، ضيف الحفل، ومدير العلاقات العامة بقناة الغد، بجانب نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة، والمدربين، والقائمين على تصميم وإدارة الدبلومة، والخريجين والخريجات، وذويهم. قدم الحفل الإعلامية المتميزة، دينا عصمت والي المذيعة بالتليفزيون المصرى وقناة DMC والتي حرصت على الترحيب بالحضور قبل أن تتوالى كلمات الحفل.

أكد الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية على تفرد الدبلومة بما تقدمه للمشاركين من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تعد الدبلومة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ما تمثله من نقلة نوعية من وجوبية تعليم الاتصال في حقبة تعدد الوسائل إلى حتمية تدريس الإعلام

أكد الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية على تفرد الدبلومة بما تقدمه للمشاركين من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تعد الدبلومة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ما تمثله من نقلة نوعية من وجوبية تعليم الاتصال في حقبة تعدد الوسائل إلى حتمية تدريس الإعلام الرقمي في مجتمع المعرفة.



كما شهد الحفل تكريم الدكتورة هدى مصطفى، مديرة مركز التعليم والتعلم بالجامعة الأمريكية بالنيابة عن فريق العمل بالمركز تقديرًا لدعمهم المستمر للدبلومة، إضافة إلى المدربين والمدربين المساعدين الذين أسهموا في تشكيل جيل جديد من صحفيي الإعلام الرقمي قادر على استخدام أحدث تقنيات المهنة وأكثرها تنوعًا وصولًا إلى منتج إعلامي متكامل العناصر يراعي متطلبات سوق العمل. وهذا ما تجلى في الفيلم الذي انتجه طلبة الدبلومة.





