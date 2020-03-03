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وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

مدينة المعرفة تضم مشروعات واعدة تمثل نقاط مضيئة نحو بناء مصر الرقمية؛ وسيتم من خلالها بناء قاعدة عريضة من الخبرات والكفاءات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
مدينة المعرفة
مدينة المعرفة
قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه السادة نواب الوزير، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة بتفقد أعمال تنفيذ مشروع مدينة المعرفة التي يتم انشائها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي تكريسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ حيث تضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة الى مقرات للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستهل الدكتور عمرو طلعت جولته بزيارة المبنى الإداري لمدينة المعرفة؛ حيث استمع السيد الوزير الى شرح مفصل حول الأعمال الانشائية والموقف الحالي من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة.وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن مدينة المعرفة تضم مشروعات واعدة تمثل نقاط مضيئة نحو بناء مصر الرقمية؛ مشيرا الى أن
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البورصة

البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: العدالة الاجتماعية أهم مستهدفات خطط الحكومة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020-2021. وأكدت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030. ولفتت السعيد إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة على حدى ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
فلوس

300 مليار ضرائب في 6 أشهر.. أين تذهب إيرادات الدولة؟

ارتفعت حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب لتصل إلى 303.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019-2020، ومهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية. وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 حوالي 688 مليار جنيه، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، حيث تعد الضرائب المورد الأهم فى بند الإيرادات.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: الاتصالات تلعب دورا حيويا في التحول الرقمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة، وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي الذي يستهدف بشكل أساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات. من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرات التدريب التي تتبناها الوزارة لبناء القدرات.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (4)

إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت في مصر 28.8 ميجا في الثانية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف تدريب 60 ألف شاب بنهاية 2020 بالتعاون مع المحليات بكافة المحافظات، كذلك تستهدف 20 ألف شاب بمراكز التدريب التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبالغ عددها 6 مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، جميعها مجهزة بالإنترنت فائق السرعة، وهناك بعض المحافظات المتخصصة في مهارات محددة ومنها محافظة دمياط سعيًا لتطوير صناعة الأثاث التي تشتهر يها المحافظة، هذا بالاضافة إلى باقي المحافظات.
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