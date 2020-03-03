اليونان: تركيا لا تحظى بوضع يسمح لها بالوعظ في القانون الدولي

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

تركيا

نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، صحة تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن جنودًا يونانيين قتلوا لاجئين وأصابوا لاجئًا ثالثًا بجروح خطيرة. وأصدرت الوزارة ردًا صارمًا نقلته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت فيه إن تركيا ليست في وضع يسمح لها بإعطاء الآخرين دروسًا بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أخفقت أنقرة في هذين المجالين لعدة سنوات.

وأضافت الخارجية اليونانية، أنه عندما تستخدم الدولة الشعب أداة للحرب، وتُلفق أخبارًا كاذبة لتضليله، وتنتهك بشكل ممنهج سيادة الدول المجاورة وحقوقها السيادية، فلا تحظى إذن بوضع يسمح لها بتوجيه أصابع الاتهام إلى أحد.كان أردوغان قد اتهم، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أمس الإثنين، قوات حرس السواحل اليونانية