«الأعلى للآثار» يكشف حقيقة سفر مومياوات فرعونية خارج مصر

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٠ م

مصطفى وزيري

نفى الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، سفر أي مومياء من ملوك الفراعنة أو من العصور الفرعونية إلى الخارج، موضحا أن ما يشاع في هذا الصدد محض افتراء وليس له أساس من الصحة. وأوضح وزيري، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد شعبان، أن آخر سفر لمومياء كان عام 1979 إلى فرنسا، حيث تم استقبال مومياء الملك رمسيس الثاني من جانب رئيس فرنسا آنذاك، وقامت القوات الفرنسية وحرس الشرف بإطلاق 21 طلقة احتفالا بالمومياء.

وردا على ما ذكرته النائبتان جليلة عثمان وشرين فراج بشأن نقص الكفاءات والخبرات في العلوم المتعلقة بعلوم الفراعنة والمصريات، أشار وزيري إلى أن مصر لديها كفاءات وخبرات عديدة في هذا المجال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاكتشافات والترميم وكل علوم المصريات.من ناحية أخرى، شددت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، خلال