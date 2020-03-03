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مصر تتقدم 68 مركزا في مؤشر الحصول على الكهرباء

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تقدمت 68 مركزا عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء خلال الـ5سنوات الماضية. وكشف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر تقدمت إلى المركز الـ77 في مؤشر عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 145 في عام 2015. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، الوزير محمد شاكر، اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030"، بحضور السيد مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.
وأوضح شاكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ليعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.
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السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.
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السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
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إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، مجازاة كلٍ من عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة، ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1، وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2، وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم؛ للتقصير في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها. جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.
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مصر تحتل المركز الـ77 عالميا في الحصول على الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز (145) في عام 2015 إلى المركز (77) وذلك وفق التقرير الصادر للعام 2020، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030".
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شاكر: تخفيض الكهرباء للمصانع يكلفنا 10 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء قرابة من 6 إلى 10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب رجال الصناعة، قائلا: "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله، فالاستهلاك المنزلي في العالم 20% والصناعة 50%، وكلما يزيد استهلاك الصناعة كلما يقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الأحد.
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وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
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وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
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