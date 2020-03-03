مصر تتقدم 68 مركزا في مؤشر الحصول على الكهرباء

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

وزير الكهرباء

أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تقدمت 68 مركزا عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء خلال الـ5سنوات الماضية. وكشف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر تقدمت إلى المركز الـ77 في مؤشر عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 145 في عام 2015. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، الوزير محمد شاكر، اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030"، بحضور السيد مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.

وأوضح شاكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ليعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

