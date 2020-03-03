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وزير الكهرباء: تركيب 8.9 مليون عداد مسبق الدفع خلال يناير

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
محمد شاكر
محمد شاكر
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم تركيب أكثر من 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء بنهاية يناير 2020. وأوضح الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير نقاط شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني.
وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها في نطاق 6 شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية.وتوقع الوزير أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير،
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السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

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إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

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مصر تتقدم 68 مركزا في مؤشر الحصول على الكهرباء

أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تقدمت 68 مركزا عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء خلال الـ5سنوات الماضية. وكشف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر تقدمت إلى المركز الـ77 في مؤشر عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 145 في عام 2015. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، الوزير محمد شاكر، اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع "تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030"، بحضور السيد مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

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وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
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