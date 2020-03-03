وزير الكهرباء: تركيب 8.9 مليون عداد مسبق الدفع خلال يناير

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

محمد شاكر

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم تركيب أكثر من 8.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء بنهاية يناير 2020. وأوضح الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير نقاط شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني.

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها في نطاق 6 شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية.وتوقع الوزير أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير،