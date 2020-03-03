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بالتقسيط.. «الإسكان» توفر وحدات لموظفي العاصمة الإدارية بنصف السعر

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه. وأوضح الوزير، خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران، فى مصر، المنعقدة بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية، بأسعار مدعومة للموظفين، كمحفز للانتقال، إلا أنه لم يتم إلزامهم بدفع قيمة الوحدة، مرة واحدة، بل سيتم الدفع من خلال التقسيط والتمويل العقارى.

وأضاف الوزير، أن الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديد سيتم صرف بدل انتقالات لهم تمكنهم من سداد قيمة الوحدة السكنية.

وأكد الجزار، أن وزارة الإسكان حققت الهدف من الانتهاء من العشوائيات بنسبة 93%، مؤكدا أنه فى 30 يونيو 2020 ستكون مصر خالية من المناطق العشوائية بنسبة 100%.

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