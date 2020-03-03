الدفاع الجزائرية: تدمير 13 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل بولايتين

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢١ م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير 13 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع بولايتي باتنة شمال شرق، والمدية شمال.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الثلاثاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل أحمر خدو بلدية أريس بولاية باتنة 12 مخبأ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية ومفروشات بالإضافة إلى ستة قنابل تقليدية الصنع، فيما كشفت ودمرت قوات الجيش مخبأ للجماعات

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الثلاثاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل أحمر خدو بلدية أريس بولاية باتنة 12 مخبأ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية ومفروشات بالإضافة إلى ستة قنابل تقليدية الصنع، فيما كشفت ودمرت قوات الجيش مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع وذلك خلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بمنطقة واد عيواج بولاية المدية".

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني تابع للجيش، ضبطت بمنطقة المعالمة بولاية الجزائر العاصمة بندقيتين آليتين وقنبلتين يدويتين و579 طلقة من مختلف العيارات.

