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فرنسا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.
ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، معلنا أن الحكومة الفرنسية تخطط للسيطرة على مخزون الأقنعة الواقية في البلاد لمن يحتمل إصابتهم بالفيروس.وقال ماكرون "سنصادر جميع مخزون وإنتاج الأقنعة الواقية، وسنقوم بتوزيعها
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-19

اليونان: تركيا لا تحظى بوضع يسمح لها بالوعظ في القانون الدولي

نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، صحة تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن جنودًا يونانيين قتلوا لاجئين وأصابوا لاجئًا ثالثًا بجروح خطيرة. وأصدرت الوزارة ردًا صارمًا نقلته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت فيه إن تركيا ليست في وضع يسمح لها بإعطاء الآخرين دروسًا بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أخفقت أنقرة في هذين المجالين لعدة سنوات.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
فيروس- كورونا (15)

أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. ونقلت صحيفة (كييف بوست) الإلكترونية الأوكرانية عن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إنه تم اكتشاف حالة الإصابة في مدينة "تشيرنفتسي" جنوب غربي البلاد، وأن المصاب سافر مع أسرته إلى إيطاليا التي شهدت المئات من حالات الإصابة بالفيروس، مضيفا: "لدينا 4 حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس واليوم تم تأكيد حالة إصابة، وحالات الاشتباه لديها اتصالات قليلة مع أشخاص آخرين، لكن علماء الأوبئة المحليين على علم بهم جميعا ويعملون حاليا على معالجة الأمر".
فيروس- كورونا (17)

الإيسيسكو: مكافأة 200 ألف دولار لمكتشف علاج كورونا

قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.
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فيروس- كورونا (17)

إلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب «كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز» بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، بإلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب مخاوف من فيروس كورونا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران، المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، قائلا إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس. وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية.
متحف- اللوفر

الخطر كبير جدًا.. إغلاق متحف «اللوفر» بفرنسا خوفًا من كورونا

أغلقت السلطات الفرنسية متحف «اللوفر» وسط مخاوف من تفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكرت شبكة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إغلاق متحف اللوفر، حيث يخشى العمال الذين يحرسون مقتنياته من الأعمال الفنية من أن يصابوا بالفيروس من جراء تدفق الزوار على المتحف من جميع أنحاء العالم. وقال بيان قصير صادر عن متحف اللوفر: «إن اجتماع الموظفين بشأن جهود الوقاية من الفيروس أسفر عن منع فتح المتحف كما كان مقرر صباح اليوم، وأن الراغبين في زيارته لا يزالوا ينتظرون دخوله».
كورونا

الصين: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مقاطعة هوبي إلى 631

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصين ية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في هونج كونج إلى 62 حالة

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 62 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم. وذكرت إدارة الصحة في هونج كونج، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما ظهرت عليه أعراض الحمى والقشعريرة في الـ11 من فبراير الجاري، مضيفة أنه سافر إلى مدينة "زونغشان" الصينية وماكاو أثناء فترة حضانة المرض ولكن حالته مستقرة حاليا.
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