فرنسا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.

ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، معلنا أن الحكومة الفرنسية تخطط للسيطرة على مخزون الأقنعة الواقية في البلاد لمن يحتمل إصابتهم بالفيروس.وقال ماكرون "سنصادر جميع مخزون وإنتاج الأقنعة الواقية، وسنقوم بتوزيعها