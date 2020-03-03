إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

محافظ الجيزة

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، مجازاة كلٍ من عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة، ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1، وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2، وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم؛ للتقصير في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها. جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.

كما قرر المحافظ، مجازاة كلا من مصطفى فرج سعيد حسن مدير نظافة فيصل 1 وعامر محمود عكاشة محمود مدير نظافة فيصل 2 وعصام كمال محمد على مدير نظافة فيصل 3 بخصم 5 أيام من راتبهم.وقرر محافظ الجيزة، أيضا استبعاد رأفت حسين نائب رئيس حي الهرم لتقاعسه في أداء مهام عمله المكلف بها؛ مما أدى إلى تدني مستوى النظافة