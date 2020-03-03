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إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، مجازاة كلٍ من عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة، ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1، وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2، وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم؛ للتقصير في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها. جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.
كما قرر المحافظ، مجازاة كلا من مصطفى فرج سعيد حسن مدير نظافة فيصل 1 وعامر محمود عكاشة محمود مدير نظافة فيصل 2 وعصام كمال محمد على مدير نظافة فيصل 3 بخصم 5 أيام من راتبهم.وقرر محافظ الجيزة، أيضا استبعاد رأفت حسين نائب رئيس حي الهرم لتقاعسه في أداء مهام عمله المكلف بها؛ مما أدى إلى تدني مستوى النظافة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.
اجتماع -القوات- المسلحة

السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.
السيسى-وترامب (3)

السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

بالتقسيط.. «الإسكان» توفر وحدات لموظفي العاصمة الإدارية بنصف السعر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه. وأوضح الوزير، خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران، فى مصر، المنعقدة بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية، بأسعار مدعومة للموظفين، كمحفز للانتقال، إلا أنه لم يتم إلزامهم بدفع قيمة الوحدة، مرة واحدة، بل سيتم الدفع من خلال التقسيط والتمويل العقارى.
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محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير شارع «سليمان أباظة» بالدقي

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحي الدقي ليكون استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق والمحاور وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظة. وقال أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريح له خلال جولة تفقدية للشارع اليوم الجمعة، إن هناك مخطط تطوير سيتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2، عمارات المهمات، عمارات الجبل الأصفر، وزارة المالية، جامعة الأزهر، الماسة، وزارة الدفاع )، وضعف المياه بمناطق (محطة الدمرداش، سكة الوايلي، منشية الصدر، شارع القائد، دير الملاك)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتخفيض الضغوط لـ2 عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.
انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
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