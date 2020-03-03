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مقتل 19 شخصًا إثر أعاصير ولاية تينيسي الأمريكية

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٧ م
أعاصير
أعاصير
أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي الأمريكية ارتفاع عدد قتلى الأعاصير التي ضربت مدينة ناشفيل ومناطق أخرى مجاورة اليوم الثلاثاء، إلى ما لا يقل عن 19 شخص. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن مقاطعات بينتون، ويلسون، بوتنام، وديفيدسون بالولاية شهدت سقوط قتلى بسبب الأعاصير. وضرب مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، إعصار ناتج عن عاصفة قوية تضرب وسط الولاية، وخلّف الإعصار دمارا هائلا امتد لأميال داخل المدينة.

ووفقا لإدارة الحرائق في ناشفيل، فقد دمّر الإعصار 48 منزلاً على الأقل، كما دُمّرت خطوط الكهرباء في إحدى مناطق شمال وسط المدينة.

كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 9 أشخاص على الأقل جرّاء هذه الأعاصير.

ترامب (2)

صحيفة: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ«كورونا»

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل الإسراع في تطوير اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمالية فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.
فيروس- كورونا (19)

«نيويورك تايمز»: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. وأشارت الصحيفة، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.
فيروس- كورونا (19)

الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية. وأول من أمس السبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينيات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس القاتل. وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
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البنتاجون

البنتاجون يغلق صحيفته الورقية: عمرها 160 عاما

قررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الإثنين، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت، وذلك بعد نحو 160 عاما على إصدارها. وقال البنتاجون إنه ينوي وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأوضحت المديرة المالية في البنتاجون إلاين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة للعام 2021: "قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين، في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية. ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.
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مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
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مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جبريال صوما، اليوم الإثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب. وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
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