رياضة

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م
الترجي
الترجي
أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
وتعرض بدران لإصابة غاب على أثرها لمدة 3 أسابيع، حيث لم يشارك اللاعب في مباراتي الترجي أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي ومباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وهما اللقاءان اللذان هُزم فيهم الفريق التونسي أمام الزمالك. ويعد بدران من أبرز الركائز الأساسية لفريق الترجي خلال هذا الموسم،
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قرعة دوري الامم الاوروبية

قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نارية للبرتغال وبلجيكا مع إنجلترا

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021)، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن وقوع المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم، وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، ولم تُحدد بعد مكان إقامة المرحلة النهائية من البطولة، والتي يلتقي فيها أبطال المجموعات الأربعة الأولى من المستوى الأول، وجاء ترتيب المجموعات في المستويات الأربعة، كالتالي:
ميدو

ميدو يعدد أزمات مصر بعد إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق، أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط.
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اليابان تفكر في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

قالت سايكو هاشيموتو وزير الأولمبياد في اليابان، إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام الحالي بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن". وقالت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة، وما زلنا ملتزمين باستضافة الحدث الرياضي". ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، كما سيقام البارالمبياد يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.
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ميدو: جماهير تونس تسبق مصر في التفكير

يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير تونس تسبق نظيرتها في مصر في التفكير، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موق التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب نجم المنتخب الوطني السابق: "تونس ناس سابقينا شوية في التفكير فيما يخص فكرة التشجيع هتلاقي جمهور الأفريقي والنجم والصفاقسي بيعلنوا عادي فرحتهم إن الزمالك كسب الترجي ومفيش حد هيطلعهم كفرة ومش وطنيين، قول رأيك بشجاعة وشجع ناديك بس، مش عيب ولا حرام ولا بقيت جاسوس، ولما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر".
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مرتضى للجنايني: لو وقفت على دماغك لن ألعب قمة الدوري

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة بصورة مؤقتة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "الزمالك". وقال رئيس الزمالك: "لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22،، والجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح". وواصل مرتضى منصور هجومه على رئيس اللجنة الخماسية، قائلاً: "الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".
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أمير مرتضى: السوبر لن يكون أخر بطولة هذا الموسم

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أمله أن يكون كأس السوبر الإفريقي بداية لمزيد من التتويجات في الموسم الحالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة الزمالك. وتوج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة. سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة.
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قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم كارتيرون أمام الترجي؟

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. صدام مُعتاد خلال آخر عامين، بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والترجي التونسي، سيتجدد اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اللقب القاري.
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