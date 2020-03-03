الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م

الترجي

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.

وتعرض بدران لإصابة غاب على أثرها لمدة 3 أسابيع، حيث لم يشارك اللاعب في مباراتي الترجي أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي ومباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وهما اللقاءان اللذان هُزم فيهم الفريق التونسي أمام الزمالك. ويعد بدران من أبرز الركائز الأساسية لفريق الترجي خلال هذا الموسم،