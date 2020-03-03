جريمة

إحباط تهريب 2560 علبة سجائر ومشروبات كحولية بالغردقة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م
سجائر
سجائر
تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة، من ضبط عدد من علب السجائر ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط 2560 علبة سجائر و33 زجاجة مشروبات كحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بعد تشكيل لجنة جمركية للتوجه للمحال بعد تلقي إخبارية بوجود بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدة محال تجارية بالغردقة.وأشارت المصلحة
اقرأ المزيد
قطع-أثرية

التحفظ على 16 طردا تحوي قطع أثرية بميناء الإسكندرية

أصدرت نيابة ميناء الإسكندرية، قرارا بالتحفظ على 16 طردا تحتوي على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى إنجلترا، تم ضبطها بمعرفة رجال الإدارة العامة لجمارك الدخيلة وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على مشمول البيان الجمركي رقم 2899 في 16 فبراير الماضي، والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلي صناعة يدوية، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة في أثريتها.
انهيار- العقار (2)

ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
حريق مصنع (1)

إصابة زوجين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة بمنطقة المنتزة ثالث، شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن وزوجته، حيث وقع الانفجار أثناء تواجدهما بالمنزل، فيما تمكنت إدارة الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يسن، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حبس-كلابشات

مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]