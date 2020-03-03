إحباط تهريب 2560 علبة سجائر ومشروبات كحولية بالغردقة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م

سجائر

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة، من ضبط عدد من علب السجائر ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط 2560 علبة سجائر و33 زجاجة مشروبات كحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بعد تشكيل لجنة جمركية للتوجه للمحال بعد تلقي إخبارية بوجود بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدة محال تجارية بالغردقة.وأشارت المصلحة