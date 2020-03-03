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السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م
السيسي وترامب
السيسي وترامب
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.
اجتماع -القوات- المسلحة

السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.
محافظ الجيزة

إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، مجازاة كلٍ من عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة، ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1، وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2، وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم؛ للتقصير في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها. جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

بالتقسيط.. «الإسكان» توفر وحدات لموظفي العاصمة الإدارية بنصف السعر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه. وأوضح الوزير، خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران، فى مصر، المنعقدة بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية، بأسعار مدعومة للموظفين، كمحفز للانتقال، إلا أنه لم يتم إلزامهم بدفع قيمة الوحدة، مرة واحدة، بل سيتم الدفع من خلال التقسيط والتمويل العقارى.
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سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
السيسي- وأبي- أحمد

سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
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