السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م

السيسي وترامب

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة