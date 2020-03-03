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السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.
وأشاد الرئيس السيسي، بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها.وأكد السيسي، على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.
السيسى-وترامب (3)

السيسى يتلقى اتصالا من ترامب بشأن آخر تطورات سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نشرته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها مساء اليوم. وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
محافظ الجيزة

إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، مجازاة كلٍ من عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة، ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1، وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2، وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم؛ للتقصير في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها. جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

بالتقسيط.. «الإسكان» توفر وحدات لموظفي العاصمة الإدارية بنصف السعر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه. وأوضح الوزير، خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران، فى مصر، المنعقدة بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية، بأسعار مدعومة للموظفين، كمحفز للانتقال، إلا أنه لم يتم إلزامهم بدفع قيمة الوحدة، مرة واحدة، بل سيتم الدفع من خلال التقسيط والتمويل العقارى.
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السيسي- مع- رؤساء- العرب

السيسي يجتمع برؤساء المخابرات العرب: ندعم مبادرات التعاون لمكافحة الإرهاب

في القاهرة وعلي هامش اجتماعهم في "المنتدى العربي الاستخباري"، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى،خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدوليةوالإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
السيسي- يفتتح - مصنع

السيسي يفتتح مصنع «300 الحربي» بشركة أبو زعبل

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مصنع "300 الحربي" بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية 144 ببنها، و270 بقها، و999 بحلوان.
الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
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