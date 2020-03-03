السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م

جانب من الاجتماع

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وأشاد الرئيس السيسي، بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها.وأكد السيسي، على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً