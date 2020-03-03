13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م

طارق شوقي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.