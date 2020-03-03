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13 يومًا.. «التعليم» تكشف أسباب إخلاء المدارس 7 مارس المقبل

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م
طارق شوقي
طارق شوقي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب إخلاء المدارس خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة السنوية لتدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الإخلاء لا يعنى منح الطلاب إجازة، متابعة أن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا.

ونفت الوزارة، وجود أى نية لتأجيل الدارسة، مؤكدة أن الدراسة مستمرة فى جميع المدارس حتى إشعار آخر.

وكانت حددت التربية والتعليم، الفترة من 7 حتى 12 مارس الجارى، لتنفيذ خطط الإخلاء فى المدارس الابتدائية، ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوى العام والفنى.

 

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«بسبب كورونا».. إيران تُغلق المدارس لمدة 3 أيام

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إتاحة جدول الثانوية المقترح بموقع التعليم لمدة أسبوع

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة أسبوع على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول، وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكترونى [email protected]
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