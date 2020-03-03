«المركزي»: الذهب ينخفض 3.51% خلال الأسبوع الماضي

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

المركزي

أعلن البنك المركزي المصري أنخفاض الذهب بنسبة 3.51% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 1585.7 دولار. وأضاف المركزي في التقرير الأسبوعي، أن الذهب سجل أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وأوضح التقرير أطلق انتشار فيروس كورونا موجة من عمليات البيع في سوق عقود البترول، وأنهت أسعار برنت تعاملات الأسبوع عند 50.5 دولار، بانخفاض بلغ 13.64% خلال الأسبوع، مسجلا أسوأ خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من أربع سنوات ليصل إلى أدنى مستوياته السعرية منذ ديسمبر 2018.