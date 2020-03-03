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ارتفاع أسعار الذهب 16 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 712

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2020، في محلات الصاغة، بقدر 16 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 712 جنيهات بدون مصنعية. وجاء الارتفاع المحلي للذهب، بعد صعود سعر المعدن النفيس، لما يقارب 50 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار الفيدرالي المفاجئ للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا". وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بأكثر من 2.5%، ليصل إلى مستوى 1642.80 دولار للأوقية رابحاً 40.20 دولار.
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 3.1%، بما يوازي 49.98 دولار مسجلاً مستوى 1639.42 دولار للأوقية.وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل مفاجئ، مساء اليوم، خفض معدل الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس وسط مخاوف سرعة انتشار فيروس "كورونا" المميت خارج الصين وتأثيره على الاقتصاد العالمي.ويساعد خفض
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البنك-المركزي

«المركزي»: الذهب ينخفض 3.51% خلال الأسبوع الماضي

أعلن البنك المركزي المصري أنخفاض الذهب بنسبة 3.51% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 1585.7 دولار. وأضاف المركزي في التقرير الأسبوعي، أن الذهب سجل أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وأوضح التقرير أطلق انتشار فيروس كورونا موجة من عمليات البيع في سوق عقود البترول، وأنهت أسعار برنت تعاملات الأسبوع عند 50.5 دولار، بانخفاض بلغ 13.64% خلال الأسبوع، مسجلا أسوأ خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من أربع سنوات ليصل إلى أدنى مستوياته السعرية منذ ديسمبر 2018.
البورصة

البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: العدالة الاجتماعية أهم مستهدفات خطط الحكومة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020-2021. وأكدت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030. ولفتت السعيد إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة على حدى ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1598 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1580 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأثنين 17 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1584 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1584 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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