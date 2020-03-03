ارتفاع أسعار الذهب 16 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 712

٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2020، في محلات الصاغة، بقدر 16 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 712 جنيهات بدون مصنعية. وجاء الارتفاع المحلي للذهب، بعد صعود سعر المعدن النفيس، لما يقارب 50 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار الفيدرالي المفاجئ للحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا". وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بأكثر من 2.5%، ليصل إلى مستوى 1642.80 دولار للأوقية رابحاً 40.20 دولار.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 3.1%، بما يوازي 49.98 دولار مسجلاً مستوى 1639.42 دولار للأوقية.وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل مفاجئ، مساء اليوم، خفض معدل الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس وسط مخاوف سرعة انتشار فيروس "كورونا" المميت خارج الصين وتأثيره على الاقتصاد العالمي.ويساعد خفض