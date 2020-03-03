قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نارية للبرتغال وبلجيكا مع إنجلترا

تحرير:علي الزيني ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م

قرعة دوري الأمم الأوربية

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021)، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن وقوع المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم، وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، ولم تُحدد بعد مكان إقامة المرحلة النهائية من البطولة، والتي يلتقي فيها أبطال المجموعات الأربعة الأولى من المستوى الأول، وجاء ترتيب المجموعات في المستويات الأربعة، كالتالي:

المستوى الأول المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا المجموعة الثانية: إيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا المستوى الثاني المجموعة الأولى: رومانيا - إيرلندا الشمالية

المستوى الأول



المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا



المجموعة الثانية: إيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا



المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال



المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا



المستوى الثاني



المجموعة الأولى: رومانيا - إيرلندا الشمالية - النرويج - النمسا



المجموعة الثانية: إسرائيل - سلوفاكيا - إسكتلندا - التشيك



المجموعة الثالثة: المجر - تركيا - صربيا - روسيا



المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية إيرلندا - فنلندا - ويلز



المستوى الثالث



المجموعة الأولى: أّذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتينجرو



المجموعة الثانية: أرمينيا - أستونيا - مقدونيا - جورجيا



المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان



المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا



المستوى الرابع



المجموعة الأولى: مالطة - أندروا - لاتفيا - جزر الفارو



المجموعة الثانية: سان مارينو - ليشتنشتاين - جبل طارق