رياضة

قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نارية للبرتغال وبلجيكا مع إنجلترا

تحرير:علي الزيني ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م
قرعة دوري الأمم الأوربية
قرعة دوري الأمم الأوربية
أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021)، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن وقوع المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم، وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، ولم تُحدد بعد مكان إقامة المرحلة النهائية من البطولة، والتي يلتقي فيها أبطال المجموعات الأربعة الأولى من المستوى الأول، وجاء ترتيب المجموعات في المستويات الأربعة، كالتالي:
المستوى الأول المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا المجموعة الثانية: إيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا المستوى الثاني المجموعة الأولى: رومانيا - إيرلندا الشمالية
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الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
ميدو

ميدو يعدد أزمات مصر بعد إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق، أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط.
اولمبياد-طوكيو (2)

اليابان تفكر في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

قالت سايكو هاشيموتو وزير الأولمبياد في اليابان، إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام الحالي بدلا من شهر يوليو المقبل، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن". وقالت البطلة الأولمبية اليابانية السابقة: "العقد يطالب بأن تقام الأولمبياد خلال عام 2020، هذا قد يسمح بتأجيل موعد المنافسة، وما زلنا ملتزمين باستضافة الحدث الرياضي". ومن المفترض أن يبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، كما سيقام البارالمبياد يوم 25 أغسطس بمشاركة 4 آلاف و400 رياضي.
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كريستيانو- رونالدو

نجم البرتغال يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب البرتغالي هوجو ألميدا تعليق حذائه واعتزال كرة القدم أمس الخميس، وكان اللاعب صاحب الـ35 عام ختم مشاروه في صفوف فريق أكاديميكا بدوري الدرجة الثانية البرتغالي . وأعلن ألميدا دخوله عالم التدريب في الفئات العمرية الصغرى بنادي أكاديميكا الذي اختتم فيه مسيرته. وصرّح ألميدا عن اعتزاله قائلًا: "سأكون ممتنا لهذا النادي وإدارته وجماهيره دوما، الآن تبدأ محطة جديدة في مسيرتي، إنه تحدٍ جديد أتمنى أن أساهم خلاله بخبرتي واحترافيتي ومسيرتي التي قضتها في مشوار كرة القدم ".
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