بينهم إيطالي..ارتفاع مصابي كورونا بالجزائر لـ8 حالات

تحرير:وكالات ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ م

كورونا أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، إذ قالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي». وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات. وحسب بيان الوزارة، فإن الحالتين الجديدتين من نفس عائلة الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما الأحد الماضي في ولاية البليدة وسط الجزائر.

وقالت الوزارة: «تم مساء اليوم الاثنين تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي خمس حالات مؤكدة».وحسب نفس المصدر: «ما زال التحقيق الوبائي مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا».وذكر صندوق النقد والبنك الدولي