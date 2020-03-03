رسميًا.. ترامب: الاتفاق مع زعيم طالبان على وقف العنف

تحرير:وكالات ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا، إذ قال ترامب في تصريحات صحفية خلال مؤتمرًا صحفيًا بالبيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة، والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت»، مضيفًا أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير، إذ جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان».ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير، إذ جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان».



ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، إذ ينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، حيث إن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الرئيس عقد اجتماعا تشاوريا ثانيا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل.





