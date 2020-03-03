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رسميًا.. ترامب: الاتفاق مع زعيم طالبان على وقف العنف

تحرير:وكالات ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ م
ترامب
ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا، إذ قال ترامب في تصريحات صحفية خلال مؤتمرًا صحفيًا بالبيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة، والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت»، مضيفًا أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير، إذ جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان».ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة
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فيروس- كورونا (12)

فرنسا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-19

اليونان: تركيا لا تحظى بوضع يسمح لها بالوعظ في القانون الدولي

نفت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، صحة تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن جنودًا يونانيين قتلوا لاجئين وأصابوا لاجئًا ثالثًا بجروح خطيرة. وأصدرت الوزارة ردًا صارمًا نقلته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت فيه إن تركيا ليست في وضع يسمح لها بإعطاء الآخرين دروسًا بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أخفقت أنقرة في هذين المجالين لعدة سنوات.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
فيروس- كورونا (15)

أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. ونقلت صحيفة (كييف بوست) الإلكترونية الأوكرانية عن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إنه تم اكتشاف حالة الإصابة في مدينة "تشيرنفتسي" جنوب غربي البلاد، وأن المصاب سافر مع أسرته إلى إيطاليا التي شهدت المئات من حالات الإصابة بالفيروس، مضيفا: "لدينا 4 حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس واليوم تم تأكيد حالة إصابة، وحالات الاشتباه لديها اتصالات قليلة مع أشخاص آخرين، لكن علماء الأوبئة المحليين على علم بهم جميعا ويعملون حاليا على معالجة الأمر".
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كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
ترامب في الهند

الصين وأفغانستان.. وسر زيارة دونالد ترامب للهند

اتخذت الهند استعدادات استثنائية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية، ووصل الرئيس الأمريكي صباح اليوم، الإثنين، إلى الهند في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا.
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شقاوة القرود.. مشكلة تواجه ترامب وميلانيا وتثير القلق بالهند

مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية غدا الأحد، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية اوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجا للضيوف الأمريكيين.
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أمريكا: 16 ألف مقاتل فضائي في منظومة الدفاع عام 2022

قال الجنرال دافيد تومبسون نائب قائد سلاح الفضاء الأمريكي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لانتقاء ونقل آلاف من أفراد أفرع القوات المسلحة الأمريكية وبصورة متدرجة للعمل فى سلاح الفضاء الأمريكي، وهو الذراع السادس والأحدث في منظومة الدفاع الأمريكية بعد أن دشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى 20 ديسمبر الماضي، مضيفا أن قوام سلاح الفضاء الأمريكى سيبلغ بحلول العام 2022 نحو 16 ألف فرد طبقا للخطة، وأنه سيتم اختيارهم من عناصر وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتنوعة وفق التخصصات المطلوبة واحتياجات العمل فى السلاح الفضائى الوليد.
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