«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

تحرير:التحرير ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ م

أرشيفية

شهدت قرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم جنوب شرق محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الثلاثاء، إذ لقت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين مصرعهما، نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط، بنقل أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما إلى المستشفى مصابين باختناق نتيجة تعرضهم لتسرب الغاز في المنزل ما أدى إلى مصرعهم بالكامل.

على الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف مدير أمن أسيوط، إذ تبين خلال التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن الوفاة نتيجة تسرب في الغاز، ووفاة كلًا من: «إبراهيم .ح.إ»، 40 سنة، وزوجته «سميه. ع. ر»، 25 سنة، والطلفين: «محمد وحسين».تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات والتصريح