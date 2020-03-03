الدفاع التركية: قصف 82 موقعًا للجيش السوري في إدلب

تحرير:وكالات ٠٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٣ م

قصف سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 82 موقعا للجيش السوري، أسفرت عن تدمير 9 دبابات، ومدفعين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الجيش التركي قصف 82 هدفًا تابعا للجيش السوري في إدلب والقصف لا يزال مستمرًا، مؤكدة: تحييد 299 عنصرًا من النظام السوري في محافظة إدلب». كان الجيش السوري، قد أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين، بحسب سبوتنيك.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا: «وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. جاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سوريا من طراز «إل-39» في إدلب شمال غربي معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية