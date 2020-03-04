إرهاب

مقتل وإصابة عشرات من شرطة أفغانستان في هجوم لطالبان

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص
أفغانستان - صورة أرشيفية
أفغانستان - صورة أرشيفية
كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان الواقعة بوسط البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، اليوم الأربعاء، أن "عشرات الأفراد من الشرطة الأفغانية قتلوا وجرح أخرون في هجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية"، مضيفا: "8 من مقاتلي طالبان قتلوا و جرح 4 آخرون خلال المواجهات مع الشرطة"، وفي السياق نفسه، كشفت الوكالة الفرنسية عن مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان في أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ويأتي ذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثه مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا، إذ قال ترامب في تصريحات صحفية خلال مؤتمرا صحفيا بالبيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي
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إطلاق-نار (1)

إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الإثنين، إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في مركز للتسوق بالعاصمة مانيلا، موضحة أن الشخص المصاب حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح فرانسيس زامورا عمدة مدينة سان خوان بمانيلا، بأن فريقا من المفاوضين يحاول التواصل مع المسلح –الذي كان يعمل حارس أمن بالمركز- ويعتقد أنه نفذ الهجوم ردا على قرار تسريحه من العمل، موضحا أن منفذ الهجوم حاول إقناع زملائه بالانضمام له، لكنه فشل، وهو يدعي أن بحوزته قنبلة يدوية الى جانب المسدس الذي أصاب به أحد الرهائن الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصا.
جماعة-أبو-سياف-في-الفلبين

مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق في الفلبين

انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
تفجير-ارهابي-في-العراق

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
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إطلاق-نار (1)

إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الإثنين، إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في مركز للتسوق بالعاصمة مانيلا، موضحة أن الشخص المصاب حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح فرانسيس زامورا عمدة مدينة سان خوان بمانيلا، بأن فريقا من المفاوضين يحاول التواصل مع المسلح –الذي كان يعمل حارس أمن بالمركز- ويعتقد أنه نفذ الهجوم ردا على قرار تسريحه من العمل، موضحا أن منفذ الهجوم حاول إقناع زملائه بالانضمام له، لكنه فشل، وهو يدعي أن بحوزته قنبلة يدوية الى جانب المسدس الذي أصاب به أحد الرهائن الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصا.
جماعة-أبو-سياف-في-الفلبين

مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق في الفلبين

انتشرت الشرطة الفلبينية في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الإثنين، إثر تقارير عن عملية احتجاز رهائن. وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو، أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر اليوم، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر. ولم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيل عن الحادث على الفور، غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.
تفجير-ارهابي-في-العراق

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
تفجير-في-أفغانستان (1)

هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
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