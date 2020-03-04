مقتل وإصابة عشرات من شرطة أفغانستان في هجوم لطالبان

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ ص

أفغانستان - صورة أرشيفية

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان الواقعة بوسط البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، اليوم الأربعاء، أن "عشرات الأفراد من الشرطة الأفغانية قتلوا وجرح أخرون في هجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية"، مضيفا: "8 من مقاتلي طالبان قتلوا و جرح 4 آخرون خلال المواجهات مع الشرطة"، وفي السياق نفسه، كشفت الوكالة الفرنسية عن مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان في أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويأتي ذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثه مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا، إذ قال ترامب في تصريحات صحفية خلال مؤتمرا صحفيا بالبيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي