بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وأكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، أن المريض يعالج بمستشفى في "زيلونا جورا" في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية. وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.

وأوضحت أن هذه هي الحالة السادسة المكتشفة في إقليم كردستان، وجميعها في محافظة السليمانية لأشخاص كانوا في إيران. ويأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه العراق إصابة 32 شخصا منذ تسجيل أول حالة في 24 فبراير الماضي، جميعها لأشخاص كانوا في إيران.أيضا أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة