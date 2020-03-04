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بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وأكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، أن المريض يعالج بمستشفى في "زيلونا جورا" في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية. وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.
وأوضحت أن هذه هي الحالة السادسة المكتشفة في إقليم كردستان، وجميعها في محافظة السليمانية لأشخاص كانوا في إيران. ويأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه العراق إصابة 32 شخصا منذ تسجيل أول حالة في 24 فبراير الماضي، جميعها لأشخاص كانوا في إيران.أيضا أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة
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فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
فيروس- كورونا (19)

الصحة العالمية تحذر من انتقال كورونا عبر العملات الورقية

نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء: "إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى". واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس "الكوروني" المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.
دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب: الاتفاق مع زعيم طالبان على وقف العنف

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا، إذ قال ترامب في تصريحات صحفية خلال مؤتمرًا صحفيًا بالبيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة، والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت»، مضيفًا أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

فرنسا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.
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فيروس- كورونا (16)

الكويت توضح حقيقة إجلاء رعايا مصريين بسبب «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى السلطات الكويتية نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية. وقالت بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء": "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".
كورونا

لمواجهة كورونا.. إغلاق دوائر حكومية في العراق

أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل، إذ قال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته قناة «السومرية نيوز»: «إن محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين».
فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
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