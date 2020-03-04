تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تحرير:أ ش أ ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

هشام عشماوي - صورة أرشيفية

تم، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة عشماوي و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالمشدد 15 سنة، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 52 متهما بالمشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهما لوفاتهم، وألزمت المحكمة الجناة برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لـ5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».

ونسبت التحقيقات إلى المتهمين تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة بحركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. وتضمنت جرائم