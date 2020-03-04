جريمة

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تحرير:أ ش أ ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
هشام عشماوي - صورة أرشيفية
هشام عشماوي - صورة أرشيفية
تم، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة عشماوي و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالمشدد 15 سنة، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 52 متهما بالمشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهما لوفاتهم، وألزمت المحكمة الجناة برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لـ5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة بحركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. وتضمنت جرائم
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جثة (5)

«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

شهدت قرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم جنوب شرق محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الثلاثاء، إذ لقت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين مصرعهما، نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط، بنقل أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما إلى المستشفى مصابين باختناق نتيجة تعرضهم لتسرب الغاز في المنزل ما أدى إلى مصرعهم بالكامل.
سجائر (1)

إحباط تهريب 2560 علبة سجائر ومشروبات كحولية بالغردقة

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة، من ضبط عدد من علب السجائر ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.
قطع-أثرية

التحفظ على 16 طردا تحوي قطع أثرية بميناء الإسكندرية

أصدرت نيابة ميناء الإسكندرية، قرارا بالتحفظ على 16 طردا تحتوي على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى إنجلترا، تم ضبطها بمعرفة رجال الإدارة العامة لجمارك الدخيلة وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على مشمول البيان الجمركي رقم 2899 في 16 فبراير الماضي، والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلي صناعة يدوية، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة في أثريتها.
انهيار- العقار (2)

ميل عقار مكون من 12 طابقًا وتصدع آخرين بالإسكندرية

تواصل أزمة العقارات المائلة زحفها بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت منطقة الجمرك، بوسط المحافظة، ميل جديد بأحد العقارات، مساء اليوم الإثنين، حيث أصيب سكان المنطقة بحالة من القلق إزاء ملاحظتهم لميل العقار وتسببه في تصدع عقارين ملاصقين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتى تحركت مباشرة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأمر مباشرة وذلك بإبلاغ إدارة حي الجمرك بقيادة المهندسة نجوى أمين للعمل على سرعة حل الأزمة وبدء معاينة العقار واتخاذ قرار سواء بإخلائه أو السماح لقاطنيه بالاستمرار.
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هشام-عشماوى

الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
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