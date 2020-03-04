الكويت: إجراءات الوقاية بحق القادمين من مصر «مؤقتة»

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الوقائية التي اتخاذها إزاء القادمين من مصر و9 دول أخرى، هي إجراءات مؤقتة في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، لإصدار تعميم لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، الفلبين، الهند، بنجلاديش، سوريا، أذربيجان، تركيا، سيريلانكا، جورجيا، لبنان، لإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من الفيروس، اعتبارا من يوم 8 مارس الجاري.

وأوضحت المضف أن شهادة الخلو من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، يجب أن تكون صادرة من المراكز الصحية المعتمدة من قبل سفارات الكويت في تلك الدول، مضيفة أنه فى حال عدم وجود سفارة كويتية في احدى الدول العشر، يجب اعتماد الشهادة من قبل السلطات الصحية في هذه الدولة.وأضافت أنه بعد إثبات خلو القادم إلى الكويت