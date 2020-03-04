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اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
وقالت شركة الخطوط الجوية (جيه.ايه.ال) اليابانية، في بيان، إن خفض الرحلات الجوية جاء أيضا استجابة للتغييرات التي تشهدها الأحداث في ظل إلغاء أو تأجيل الفعاليات الرياضية والثقافية على مستوى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. من جانبها، أعلنت (اول نيبون ايروايز) إلغاء أكثر من 200 رحلة خلال فترة السبعة
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فيروس- كورونا (18)

بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وأكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، أن المريض يعالج بمستشفى في "زيلونا جورا" في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية. وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.
فيروس- كورونا (19)

الصحة العالمية تحذر من انتقال كورونا عبر العملات الورقية

نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء: "إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى". واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس "الكوروني" المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.
دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب: الاتفاق مع زعيم طالبان على وقف العنف

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان الملا برادر، مشيرا إلى أن الحديث كان جيدا جدا، إذ قال ترامب في تصريحات صحفية خلال مؤتمرًا صحفيًا بالبيت الأبيض: «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان، دون ذكر اسم برادار، الذي يتزعم التيار السياسي للحركة، والذي قاد المحادثات قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي بين واشنطن والحركة في الدوحة السبت»، مضيفًا أنه اتفق مع زعيم طالبان على وقف العنف، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

فرنسا تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 207 حالات مع ثلاث وفيات ناجمة عن المرض.
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فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من كورونا

يلجأ الكثير من اليابانيين إلى شراء ورق الحمام، الذى أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد. وشهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء. وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.
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