اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.

وقالت شركة الخطوط الجوية (جيه.ايه.ال) اليابانية، في بيان، إن خفض الرحلات الجوية جاء أيضا استجابة للتغييرات التي تشهدها الأحداث في ظل إلغاء أو تأجيل الفعاليات الرياضية والثقافية على مستوى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. من جانبها، أعلنت (اول نيبون ايروايز) إلغاء أكثر من 200 رحلة خلال فترة السبعة