فيسبوك: إعلانات مجانية للصحة العالمية لمواجهة كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

فيسبوك - صورة أرشيفية

تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وكتب زوكربيرج -عبر "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الالكتروني أن شركته "تركز على ضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة و موثوقة "، وذلك وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.

وتابع زوكربيرج: "هذا أمر بالغ الأهمية في حال حدوث أي حالة طوارئ ، وتزداد أهمية الأمر بصورة خاصة عندما يكون هناك تدابير وقائية يمكن اتخاذها للتقليل من خطر الإصابة بالفيروس"، موضحا: "نحن نوفر لمنظمة الصحة العالمية أكبر عدد ممكن من الإعلانات المجانية التي يحتاجون إليها في التعامل مع فيروس كورونا، إلى جانب