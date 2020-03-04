وائل جمعة يتغنى بثنائية ياسر إبراهيم ومحمود متولي

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

وائل جمعة

أبرز وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صعوبة مواجهة الإياب مع صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة السبت المقبل، في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قال جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "المواجهة صعبة للغاية، والأهلي لديه رغبة قوية في رد الاعتبار، بعد الهزيمة القاسية بالنسخة الماضية في بريتوريا (5-0)". وأضاف جمعة: "هناك تطور كبير في مستوى ياسر إبراهيم، حيث ظهر بشكل رائع بجانب محمود متولي في لقاء الذهاب، وأرى أنهما الأفضل للمشاركة في الإياب، وهناك عناصر في الأهلي تفتقد خبرة المشاركة تحت ضغط جماهيري، وربما تأثر أداء بعض اللاعبين في الذهاب بذلك".

وتحدث عن مهاجم الفريق مروان محسن، قائلا: "يتعرض لضغوط كبيرة، لكن عليه إثبات نفسه في ظل المنافسة القوية على مركز رأس الحربة.. أرى أن بادجي يستحق أن يشارك أساسيا في الإياب، فهو يمتلك إمكانيات مميزة وسيكون إضافة قوية للأهلي".وعن محمود كهربا، أجاب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كهربا يحتاج إلى دعم نفسي

وتحدث عن مهاجم الفريق مروان محسن، قائلا: "يتعرض لضغوط كبيرة، لكن عليه إثبات نفسه في ظل المنافسة القوية على مركز رأس الحربة.. أرى أن بادجي يستحق أن يشارك أساسيا في الإياب، فهو يمتلك إمكانيات مميزة وسيكون إضافة قوية للأهلي".



وعن محمود كهربا، أجاب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كهربا يحتاج إلى دعم نفسي ومعنوي، فاللاعب يعيش حالة من التوتر، ومن الممكن أن يجلس معه سيد عبد الحفيظ ليضعه على الطريق الصحيح".



وواصل جمعة: "الأهلي يفتقد بشدة جهود رمضان صبحي، لا سيما بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع المنتخب الأولمبي، وغياب رمضان كل هذه الفترة يكشف وجود أزمة في عملية تأهيله، ووجود تقصير طبي أيضا.. أتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في الملف الطبي، وأن يتم التعاقد مع طبيب تأهيل أجنبي، بالإضافة لتوفير أجهزة تساعد المصابين على العودة للملاعب".

