رياضة

وائل جمعة يتغنى بثنائية ياسر إبراهيم ومحمود متولي

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
وائل جمعة
وائل جمعة
أبرز وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صعوبة مواجهة الإياب مع صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة السبت المقبل، في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قال جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "المواجهة صعبة للغاية، والأهلي لديه رغبة قوية في رد الاعتبار، بعد الهزيمة القاسية بالنسخة الماضية في بريتوريا (5-0)". وأضاف جمعة: "هناك تطور كبير في مستوى ياسر إبراهيم، حيث ظهر بشكل رائع بجانب محمود متولي في لقاء الذهاب، وأرى أنهما الأفضل للمشاركة في الإياب، وهناك عناصر في الأهلي تفتقد خبرة المشاركة تحت ضغط جماهيري، وربما تأثر أداء بعض اللاعبين في الذهاب بذلك".
وتحدث عن مهاجم الفريق مروان محسن، قائلا: "يتعرض لضغوط كبيرة، لكن عليه إثبات نفسه في ظل المنافسة القوية على مركز رأس الحربة.. أرى أن بادجي يستحق أن يشارك أساسيا في الإياب، فهو يمتلك إمكانيات مميزة وسيكون إضافة قوية للأهلي".وعن محمود كهربا، أجاب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كهربا يحتاج إلى دعم نفسي
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نيمار

نيمار يتسلح بالفيفا للعودة إلى برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها، وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا. وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.
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قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نارية للبرتغال وبلجيكا مع إنجلترا

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021)، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن وقوع المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم، وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، ولم تُحدد بعد مكان إقامة المرحلة النهائية من البطولة، والتي يلتقي فيها أبطال المجموعات الأربعة الأولى من المستوى الأول، وجاء ترتيب المجموعات في المستويات الأربعة، كالتالي:
الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

أصبح الجزائري، عبد القادر بدران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، جاهزًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد رادس، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، إلى أن الدولي الجزائري عبد القادر بدران بات جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مع فريقه التي أقيمت أمس الإثنين.
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طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
صن داونز (1)

صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
محمود-الجوهرى

الجوهري.. قاد ثورة الاحتراف وأخمدته نيران الجبلاية

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد «الجنرال» أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
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