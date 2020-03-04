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رغم قضايا الفساد.. هل يعود نتنياهو للمشهد السياسي؟

من المرجح بعد فرز 90 في المئة من الأصوات أن يحصل "الليكود" على 36 مقعدا في البرلمان المكون من 120 مقعدا ويزيد هذا العدد أربعة مقاعد عما ناله في الانتخابات السابقة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
نتنياهو
نتنياهو
رغم قضايا الفساد التي تلاحقه وفي مفاجأة لم تكن متوقعة، أظهرت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعلن النصر ضد كل الصعاب في الانتخابات العامة في البلاد، على حد وصفه. وشهدت إسرائيل، أول من أمس الإثنين، انتخابات الكنيست، وهي الثالثة التي تجري خلال عام، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم الحسم واللجوء لانتخابات رابعة. وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أي من زعيمي الحزبين الرئيسيين "الليكود وأبيض وأزرق" من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.
وستكون نتيجة الانتخابات حاسمة بالنسبة لنتنياهو الذي يكافح من أجل البقاء بالسلطة، في ظل اتهامات له بالفساد. ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة يوم 17 مارس الجاري، لمواجهة اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة. وذكر معدو استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية، والتي ترتكز على
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الحفاظ على السلطة وسر سعي بوتين لتعديل الدستور

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير من الجدل نتيجة سعيه لعدم السماح بزواج المثليين، وسبق أن أكد على أن بلاده لن تشرع زواج المثليين طالما أنه يتواجد في الكرملين، وفي إطار سعيه لقطع الطريق على أي محاولة لسن تشريعات تضع أطرًا قانونية لزواج المثليين في روسيا، قدم بوتين مجموعة من المقترحات لتعديل دستور بلاده، تشمل حصر ذكر الزواج كـ"اتحاد بين الرجل والمرأة"، وسبق أن أوضح الرئيس الروسي أنه لن يسمح بتقويض المفهوم التقليدي للأم والأب بسبب ما أسماه "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم 2".
فيروس- كورونا (7)

تسجيل أول إصابة بكورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل. من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019".
فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
فيروس- كورونا (18)

بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وأكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، أن المريض يعالج بمستشفى في "زيلونا جورا" في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية. وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.
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انتخابات اسرائيل

للمرة الثالثة خلال عام.. عقد انتخابات برلمان إسرائيل

انطلقت، اليوم الإثنين، في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تستطيع تشكيل حكومة تحصل على أكثرية ولو بسيطة، ولم يتمكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني جانتس، من تشكيل ائتلاف أغلبية بعد الانتخابات في المرتين السابقتين، وتشير آخر استطلاعات للرأي قبل الاقتراع إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستكون متقاربة جدا بدورها. ويسعى نتنياهو إلى إعادة انتخابه قبل أسبوعين من موعد محاكمته بتهم فساد.
الانتخابات الإسرائيلية 3

هل تتأثر الانتخابات الإسرائيلية بفيروس «كورونا» ؟

تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات هي الثالثة في أقل من عام والتي تفصلنا عنها 10 أيام، يقود فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود كتلة اليمين في مواجهة تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني جانتس. ومع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تنطلق مطلع مارس المقبل، سجلت إسرائيل قبل أيام، أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد والذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي ووصل إلى عدد من دول العالم، فيما قررت إسرائيل سلسلة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس داخلها.
عبدالفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان

قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، مشيرا إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير ويلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا داخل السودان»، مضيفًا: «أن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب»، وفقًا لما ذكرته وكالة معا الفلسطينية.
البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
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