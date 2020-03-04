رغم قضايا الفساد.. هل يعود نتنياهو للمشهد السياسي؟

من المرجح بعد فرز 90 في المئة من الأصوات أن يحصل "الليكود" على 36 مقعدا في البرلمان المكون من 120 مقعدا ويزيد هذا العدد أربعة مقاعد عما ناله في الانتخابات السابقة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

نتنياهو

رغم قضايا الفساد التي تلاحقه وفي مفاجأة لم تكن متوقعة، أظهرت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعلن النصر ضد كل الصعاب في الانتخابات العامة في البلاد، على حد وصفه. وشهدت إسرائيل، أول من أمس الإثنين، انتخابات الكنيست، وهي الثالثة التي تجري خلال عام، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم الحسم واللجوء لانتخابات رابعة. وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أي من زعيمي الحزبين الرئيسيين "الليكود وأبيض وأزرق" من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.

وستكون نتيجة الانتخابات حاسمة بالنسبة لنتنياهو الذي يكافح من أجل البقاء بالسلطة، في ظل اتهامات له بالفساد. ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة يوم 17 مارس الجاري، لمواجهة اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة. وذكر معدو استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية، والتي ترتكز على