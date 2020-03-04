رغم قضايا الفساد.. هل يعود نتنياهو للمشهد السياسي؟

من المرجح بعد فرز 90 في المئة من الأصوات أن يحصل "الليكود" على 36 مقعدا في البرلمان المكون من 120 مقعدا ويزيد هذا العدد أربعة مقاعد عما ناله في الانتخابات السابقة
رغم قضايا الفساد التي تلاحقه وفي مفاجأة لم تكن متوقعة، أظهرت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعلن النصر ضد كل الصعاب في الانتخابات العامة في البلاد، على حد وصفه. وشهدت إسرائيل، أول من أمس الإثنين، انتخابات الكنيست، وهي الثالثة التي تجري خلال عام، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم الحسم واللجوء لانتخابات رابعة.
وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أي من زعيمي الحزبين الرئيسيين "الليكود وأبيض وأزرق" من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.
وستكون نتيجة الانتخابات حاسمة بالنسبة لنتنياهو الذي يكافح من أجل البقاء بالسلطة، في ظل اتهامات له بالفساد. ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة يوم 17 مارس الجاري، لمواجهة اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة.
وذكر معدو استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية، والتي ترتكز على
وستكون نتيجة الانتخابات حاسمة بالنسبة لنتنياهو الذي يكافح من أجل البقاء بالسلطة، في ظل اتهامات له بالفساد. ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة يوم 17 مارس الجاري، لمواجهة اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة.
وذكر معدو استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية، والتي ترتكز على عينات انتخابية تم جمعها ميدانيا من أمام صناديق الاقتراع وتشكل النتائج الأولية غير الرسمية، أن نتائج الاستطلاعات المرتقبة ستشكل مفاجأة، على حد تعبيرهم، مرجحين نتائج مغايرة للتوقعات.
"يحيا ملك إسرائيل!"
النتائج المتوقعة من جميع القنوات التليفزيونية الإسرائيلية الرئيسية الثلاث أشارت إلى أن كتلة نتنياهو في طريقها إلى الانتهاء من مقعدين دون أغلبية عامة، لم يتناول نتنياهو كيف خطط لتأمين المقاعد الإضافية التي يحتاجها. غير أن مؤيدي نتنياهو ظهروا غير مُبالين بهذه الحسابات، وهتفوا أمامه: "يحيا ملك إسرائيل!".
وفي كلمته أمام أنصار حزب الليكود في تل أبيب، قال نتنياهو "إنه صمد أمام قوى هائلة"، مُضيفا: "لقد قال الناس إن عهد نتنياهو قد انتهى". ورأى نتنياهو أن الناخبين يثقون في الليكود "لأننا جلبنا لهم أفضل عقد في تاريخ إسرائيل... لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عظمى"، في إشارة إلى الاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية.
ومن المرجح بعد فرز 90% من الأصوات أن يحصل "الليكود" على 36 مقعدا في البرلمان المكون من 120 مقعدا. ويزيد هذا العدد 4 مقاعد عما ناله في الانتخابات السابقة، عندما حل نتنياهو في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بعد حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط بزعامة منافسه الرئيسي الجنرال السابق بيني جانتس. لكن هذا العدد أكبر بقليل مما حصل عليه نتنياهو في أبريل الماضي.
ومن المتوقع أن يشغل حزب جانتس 32 مقعدا هذه المرة، وهو ما يقل بمقعد واحد عما حصل عليه في المرة السابقة. ويعتبر هذا على نطاق واسع هزيمة للحزب.
جانتس والانشقاقات
وفي الوقت نفسه، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن اتصالات تجرى من خلف الكواليس بين "الليكود" وأعضاء في تحالف "أزرق أبيض"، كانوا قد أبدوا استعدادا للانضمام إلى كتلة اليمين عقب الانتخابات، وهي الأنباء التي أكدها موقع "ماكو- حداشوت" التابع لشركة الأخبار الإسرائيلية، مع توالي ظهور النتائج التي ترجح فوز "الليكود" بفارق مقاعد كبيرة نسبيا على منافسه تحالف "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.
وسبق أن تناولت وسائل إعلام إسرائيلية احتمالية انشقاق نائبة عن "أزرق أبيض" إلى "الليكود" نكاية فى جانتس، وبالتحديد النائبة والمحامية عومير يانكليفيتش، التي تهاجم جانتس بشدة منذ أن أقال مستشاره الشخصي يسرائيل باخار، يوم الجمعة الماضي، على خلفية تسريب صوتي يظهره يقول: إن "جانتس لا يمتلك الشجاعة لشن هجوم على إيران، ويعرض أمن إسرائيل للخطر".
جانتس وصف الحملة الانتخابية بأنها الأصعب في تاريخ إسرائيل، وقال إنه وحزبه كانا ضحيتين للأكاذيب.
صحيفة "جارديان" البريطانية، رأت أن نتائج الانتخابات الأولية تعيد نتنياهو الذي ينكر كل التهم الموجهة إليه، للمشهد السياسي الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى.
وذكرت "الجارديان": "أنه من المحتمل أن جانتس لم يميز نفسه أيديولوجيا، حتى إنه فشل في إقناع وزير الدفاع السابق الذي دخل في خلافات كثيرة مع نتنياهو، في دعمه".
وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج لها تفسير واضح، هو أن الناخبين لا يصدقون مزاعم الفساد، أو أنهم لا يهتمون بها، مضيفة أن من انتخب نتنياهو وحزبه، يشبهون مؤيدي ترامب، الذين يرون فيه مدافعًا عن الولايات المتحدة وحقوقها في العالم.