شكرى يؤكد موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، وذلك قبيل اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وكذلك بتولي الوزير التونسي منصبه الجديد، مؤكدًا دعم مصر حكومة وشعبا لتونس، والتطلع إلى تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حافظ أن شكري أكد على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ولكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد، موضحا أن اللقاء استعرض كذلك مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية الراهنة وبخاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والتدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية.كما التقى