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شكرى يؤكد موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، وذلك قبيل اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وكذلك بتولي الوزير التونسي منصبه الجديد، مؤكدًا دعم مصر حكومة وشعبا لتونس، والتطلع إلى تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حافظ أن شكري أكد على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ولكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد، موضحا أن اللقاء استعرض كذلك مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية الراهنة وبخاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والتدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية.كما التقى
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
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نائب: الإعلانات العشوائية ترفع نسب حوادث السيارات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهد يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق، مؤكدا أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة انتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
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وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على استقرار الأوضاع في لبنان

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش" المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع الإقليمية.
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شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نطيره الدنماركي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إذ تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
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شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.
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وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيرته بلغاريا

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيا مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهرييفا، وذلك استمرارا للقاءاته المكثفة في اليوم الثاني من زيارته إلى ميونخ، وتناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون، معربا عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريبا.
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