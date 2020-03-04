شكرى يؤكد موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب
٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، وذلك قبيل اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وكذلك بتولي الوزير التونسي منصبه الجديد، مؤكدًا دعم مصر حكومة وشعبا لتونس، والتطلع إلى تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حافظ أن شكري أكد على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ولكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد، موضحا أن اللقاء استعرض كذلك مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية الراهنة وبخاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والتدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية.كما التقى
وأضاف حافظ أن شكري أكد على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ولكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد، موضحا أن اللقاء استعرض كذلك مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية الراهنة وبخاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والتدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية.
كما التقى شكري، اليوم، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين استعرضا مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس عمق وتاريخية العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث أن شكري أكد على مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري والعربي، وكذلك رفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول كذلك آليات دعم العمل العربي المشترك في ظل تولي سلطنة عمان رئاسة الدورة 153 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، كما تطرق النقاش إلى استعراض مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية ومن أهمها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.