تكليف شركات السياحة باسترداد أموال حجوزات العمرة

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص

حجاج - صورة أرشيفية

أكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسؤولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، موضحا أنه تم تكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار.

جاء ذلك في ضوء القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للعمرة والحج، لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا.وأشار شلبي إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر