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تكليف شركات السياحة باسترداد أموال حجوزات العمرة

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
أكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسؤولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، موضحا أنه تم تكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار.
جاء ذلك في ضوء القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للعمرة والحج، لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا.وأشار شلبي إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
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نائب: الإعلانات العشوائية ترفع نسب حوادث السيارات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهد يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق، مؤكدا أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة انتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
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تظاهر العراقيين بالكمامات

ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
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السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، اليوم الخميس، غسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه يتم رفع 13 ألفا و500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها، موضحا أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيلا عاليا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الكويت:43 إصابة مؤكدة بكورونا جميعهم قادمين من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت، وجميع حالات فيروس كورونا المسجلة حتى الآن هي لأشخاص قدموا من إيران، وأنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، مضيفة أنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كما تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس.
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