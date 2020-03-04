العراق يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية. وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.

وأفادت الجهات المعنية أن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، ووضعهم الصحي جيد".ولفتت وزارة الصحة في إقليم كردستان، إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حاليا يبلغ 2564 شخصا، موزعين على مدينة أربيل (1174)، السليمانية (535)، دهوك (449)، حلبجة (82)، گرميان (208)، رابرين (104)، كويسنجق