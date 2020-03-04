14 جريمة قادت الإرهابي عشماوي لحبل الإعدام (فيديو)

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

الإرهابي هشام عشماوي

نشرت الصحفة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، فيديو توضح فيه عدد ونوعية الجرائم التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه، في وقت سابق اليوم. وأظهر الفيديو 14 جريمة قادت الإرهابي لحبل عشماوي، وهي: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، الضلوع في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.

وأيضا: تولي قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات، استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.بجانب: