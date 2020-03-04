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14 جريمة قادت الإرهابي عشماوي لحبل الإعدام (فيديو)

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
نشرت الصحفة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، فيديو توضح فيه عدد ونوعية الجرائم التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه، في وقت سابق اليوم. وأظهر الفيديو 14 جريمة قادت الإرهابي لحبل عشماوي، وهي: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، الضلوع في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.
وأيضا: تولي قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات، استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.بجانب:
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
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نائب: الإعلانات العشوائية ترفع نسب حوادث السيارات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهد يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق، مؤكدا أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة انتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
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اجتماع -القوات- المسلحة

السيسي يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأطلع السيسي، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.
الفريق-أول-محمد-زكى-القائد-العام-للقوات-المسلحة-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربى

قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة (تفاصيل)

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من "الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة" الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير/ الدكتوراه فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2020. وفيما يتعلق بالشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
حسنى-مبارك (3)

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
وحدات -بحرية- -مصرية- وفرنسية -تتدرب- بالبحر- الأحمر

وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

على خلفية التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات بين البحرية المصرية والفرنسية، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
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