14 جريمة قادت الإرهابي عشماوي لحبل الإعدام (فيديو)
٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
الإرهابي هشام عشماوي
نشرت الصحفة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، فيديو توضح فيه عدد ونوعية الجرائم التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه، في وقت سابق اليوم. وأظهر الفيديو 14 جريمة قادت الإرهابي لحبل عشماوي، وهي: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، الضلوع في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.
وأيضا: تولي قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات، استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.بجانب:
وأيضا: تولي قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات، استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.
بجانب: الاشتراك مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013، استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس، اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.
بالإضافة إلى: تولي إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرافرة، ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود الفرافرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014.
وأخيرا: المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبو صوير، الصالحية، القصاصين)، استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة أبو صوير، تسلله إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا، تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.