لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

كلب

أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

وبعد أن ثبت إصابة إحدى الكلاب بفيروس (COVID-19) في هونج كونج الأسبوع الماضي، أصبح الكثير قلقين بشأن سلامة الكلاب التي تعيش معهم، لكن كان للخبراء آراء أخرى. ووفقًا لوزارة الزراعة والثروة السمكية (AFCD) في هونج كونج، فإن عينات تجويف الأنف والفم التي أجريت للكلاب كانت "إيجابية بشكل ضعيف" بالنسبة لـCOVID-19.