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لا تقلق.. كورونا لن ينتقل إلى كلبك المفضل

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
كلب
كلب
أصبح فيروس كورونا خطرا يهدد العالم الآن، لذا يعيش الجميع في حالة زعر، خوفًا من انتشار المرض، وتزايد عدد الإصابات والوفيات، لكن الأمر ليس بهذه الخطورة، فكل ما عليك فعله اتباع تعليمات الوقاية، للحفاظ على صحتك "فالوقاية خير من العلاج"، وبشأن انتقال العدوى للحيوانات، يعتقد البعض أن الكلاب والقطط يمكن أن تصاب بالعدوى، لكن العلماء أثبتوا أن لا يوجد دليل ملموس على صحة هذا الادعاء، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا على أن الحرص واجب دائمًا، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
وبعد أن ثبت إصابة إحدى الكلاب بفيروس (COVID-19) في هونج كونج الأسبوع الماضي، أصبح الكثير قلقين بشأن سلامة الكلاب التي تعيش معهم، لكن كان للخبراء آراء أخرى. ووفقًا لوزارة الزراعة والثروة السمكية (AFCD) في هونج كونج، فإن عينات تجويف الأنف والفم التي أجريت للكلاب كانت "إيجابية بشكل ضعيف" بالنسبة لـCOVID-19.
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الحمل العنقودي

أفضل وقت لإنجاب طفل؟ تقول الدراسات إنه فصل الشتاء

العائلة وتكوين بيت سعيد من الأمور المهمة في حياة كل فرد، لذا قبل اتخاذ قرار الحمل، عليك بالتفكير جيدًا في صحة الأم والجنين، بجانب القدرة على تحمل المسئولية، والحفاظ على صحة الجنين قبل وبعد الولادة، وبالنسبة لأفضل وقت للحمل، تقول الدراسات إن أشهر الشتاء تعتبر مثالية بشكل كبير، إضافة إلى أواخر الخريف، ولكن لماذا؟ ربما تتأثر صحة الطفل بالعديد من العوامل مثل تاريخ الحمل والتوقيت، وهذا ما حاولت الدراسات توضيحه، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
غسالة الاطباق

معالق خشبية والخلاط| قطع لا توضع في غسالة الأطباق

الأعمال المنزلية وتنظيف المطبخ وغسيل الأطباق من الأشياء الضرورية، والمهمة في كل بيت، لذا يلجأ البعض إلى شراء غسالة للأطباق، لتوفير الوقت والجهد، ولا مانع من مواكبة التقدم والتطور، الذي يفيد البشرية، ولكن العديد من الأشخاص لا يعرفون الاستخدام الجيد لغسالة الأطباق، ويقومون بوضع قطع تضر بالغسالة، لذا وضح خبراء أستراليون من حماية المستهلك، أي العناصر صالحة لغسالة الأطباق، وأيها يسبب ضررا، أو تلفا عندما تضعه، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
الوسواس-القهرى

لو بتدور على الكمال.. احذر أنت تعاني من مرض نفسي

نحاول دائمًا الوصول إلى الكمال، والبحث عن كل الطرق التي تساعد في الحصول على أعلى الدرجات، أو تحقيق نجاح كبير في العمل، لكن هل تعرف أن الشعور بالقلق الدائم، لبلوغ الأهداف المرجوة، يعتبر أحد أعراض "اضطراب الشخصية الوسواسية"؟ وفي نفس الوقت يهتم الشخص المصاب بالتفاصيل، وبالتالي لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء لفترات طويلة، بجانب عدم الاستمتاع بأي شيء في الحياة، ومن أهم الفنانات اللاتي تعرضن لهذه الإصابة "شاكيرا"، والتي حاولت مشاركة جمهورها بما تشعر به، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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الوسواس-القهرى

لو بتدور على الكمال.. احذر أنت تعاني من مرض نفسي

نحاول دائمًا الوصول إلى الكمال، والبحث عن كل الطرق التي تساعد في الحصول على أعلى الدرجات، أو تحقيق نجاح كبير في العمل، لكن هل تعرف أن الشعور بالقلق الدائم، لبلوغ الأهداف المرجوة، يعتبر أحد أعراض "اضطراب الشخصية الوسواسية"؟ وفي نفس الوقت يهتم الشخص المصاب بالتفاصيل، وبالتالي لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء لفترات طويلة، بجانب عدم الاستمتاع بأي شيء في الحياة، ومن أهم الفنانات اللاتي تعرضن لهذه الإصابة "شاكيرا"، والتي حاولت مشاركة جمهورها بما تشعر به، وذلك نقلًا عن "dailymail".
كورونا

الصينيون حائرون.. البحث وراء الأسباب الخفية لكورونا

فيروس كورونا ينتشر كل يوم بشكل كبير في العالم، وخاصة في مدينة ووهان الصينية، حيث سميت بمدينة الأشباح، بعد أن أغلقت تماما منذ الثالث والعشرون من يناير الماضي، وتوصل الأطباء والباحثون إلى أن ظهور الفيروس المميت، يرجع إلى المأكولات البحرية غير المعتادة، لذا ينصح بتجنب مثل هذه الأطعمة، للوقاية من الإصابة بالمرض.. وتعيش ووهان الآن في قلق دائم، فهم لا يجدون أملا في مدينتهم، وفي نفس الوقت أول رجل أُصيب بالفيروس ليس له صلة بالطعام من الأساس، إذا هل يوجد لغز؟
مدينة ووهان

من قلب ووهان.. "الموت بالمنزل أفضل من الحجر الصحي"

هل تسمع عن أفلام "الزومبي"؟ اعتمدت العديد من الأفلام الأجنبية على استخدام هذه الفكرة، تتمثل في انتشار مرض ما يؤدي إلى قتل الآخرين، من خلال "عضة"، يقوم بها الشخص المصاب، نرى ذلك من خلال شاشات التليفزيون فقط، ولكن الآن أصبحت مدينة الأشباح واقع "ووهان"، يعيش الآن جميع السكان في خوف كبير، فقررت السلطات منع السفر أو الدخول نتيجة لانتشار وباء كورونا، لذا كان لابد من الاستماع إلى قصص من داخل مدينة الزومبي الجديدة في وسط الصين، وذلك نقلًا عن موقع "BBC".
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