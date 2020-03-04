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«الوزراء» يوضح حقيقة إخلاء بعض المدارس بسبب كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
نفى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط، بهدف تدريب وتوعية الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات.وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة (7)

نائب: الإعلانات العشوائية ترفع نسب حوادث السيارات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهد يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق، مؤكدا أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة انتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
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فيروس-كورونا (3)

الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
فيروس-كورونا (2)

إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
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