«الوزراء» يوضح حقيقة إخلاء بعض المدارس بسبب كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

نفى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط، بهدف تدريب وتوعية الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات.وتتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة