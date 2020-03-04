رياضة

نيمار يتسلح بالفيفا للعودة إلى برشلونة

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها، وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا. وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.
وينوي نيمار الاعتماد على لائحة الفيفا، التي تمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده الأول، دون أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناءً على سعر شرائه (222 مليون يورو)، والراتب الذي يحصل عليه، ومن المتوقع تحديد قيمة النجم البرازيلي بـ180 مليون يورو، وهو السعر الذي يمكن
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وائل جمعة

وائل جمعة يتغنى بثنائية ياسر إبراهيم ومحمود متولي

أبرز وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صعوبة مواجهة الإياب مع صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة السبت المقبل، في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قال جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "المواجهة صعبة للغاية، والأهلي لديه رغبة قوية في رد الاعتبار، بعد الهزيمة القاسية بالنسخة الماضية في بريتوريا (5-0)". وأضاف جمعة: "هناك تطور كبير في مستوى ياسر إبراهيم، حيث ظهر بشكل رائع بجانب محمود متولي في لقاء الذهاب، وأرى أنهما الأفضل للمشاركة في الإياب، وهناك عناصر في الأهلي تفتقد خبرة المشاركة تحت ضغط جماهيري، وربما تأثر أداء بعض اللاعبين في الذهاب بذلك".
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قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نارية للبرتغال وبلجيكا مع إنجلترا

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021)، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، عن وقوع المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم، وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، ولم تُحدد بعد مكان إقامة المرحلة النهائية من البطولة، والتي يلتقي فيها أبطال المجموعات الأربعة الأولى من المستوى الأول، وجاء ترتيب المجموعات في المستويات الأربعة، كالتالي:
الزمالك- والترجي (6)

الترجي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الزمالك

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نيمار

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
جريزمان‎ (1)

جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.
ليونيل ميسي (2)

بقاء ميسي في برشلونة = رحيل رئيس النادي

كشف موقع لو 10 سبورت أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة> وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوجرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم. وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.
باريس سان جيرمان - مبابي

نجم فرنسا السابق: مبابي مدلل وفاسد

شن الفرنسي كريستوف دوجاري، نجم برشلونة وميلان السابق، هجومًا عنيفًا على مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه الألماني توماس توخيل، حيث اعترض مبابي على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، وحاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته. وقال دوجاري: "بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل ذلك، قلت لنفسي إنني من المستحيل أن أفعل شيئًا كهذا، ورغم صغر سنة، لكنه نضج في وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأشياء يجعله فتى مدلل وفاسد".
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