نائب يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن كورونا
تحرير:أحمد جاد
٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، المؤسسات الدينية وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مقترحا أن يتم توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد، في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الحد من انتشاره والتحذير من الاخطاء والسلوكيات السلبية التي قد تتسبب في انتشار العدوى.
وأكد جون أن المؤسسة التعليمية لها دور هام في نشر الوعي الإيجابي بين التلاميذ الذين سينقلونه بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مضيفا: "لا بد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبيه على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف ننقى أنفسنا منه"، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة
وأكد جون أن المؤسسة التعليمية لها دور هام في نشر الوعي الإيجابي بين التلاميذ الذين سينقلونه بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مضيفا: "لا بد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبيه على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف ننقى أنفسنا منه"، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على ما وصفه بالمجهود الجبار الذى تقوم به الوزارة لمكافحة فيروس كورونا للحد الذي دعا منظمة الصحة العالمية إلى اعتبار أن الحجر الصحي في مصر هو الأفضل على مستوى العالم.
من ناحية أخرى، نفى مجلس الوزراء، اليوم، إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء. (التفاصيل)