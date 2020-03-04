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نائب يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن كورونا

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، المؤسسات الدينية وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مقترحا أن يتم توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد، في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الحد من انتشاره والتحذير من الاخطاء والسلوكيات السلبية التي قد تتسبب في انتشار العدوى.
وأكد جون أن المؤسسة التعليمية لها دور هام في نشر الوعي الإيجابي بين التلاميذ الذين سينقلونه بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مضيفا: "لا بد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبيه على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف ننقى أنفسنا منه"، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
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نائب: الإعلانات العشوائية ترفع نسب حوادث السيارات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهد يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق، مؤكدا أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة انتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
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كورونا

طلب إحاطة بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»

تقدمت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن وقف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في الوقت الذي تتزايد فيه خطورته عالميا، قائلة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي، وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72 ألفا و436 شخصا، حتى الأسبوع الجاري.
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الأوقاف: خطبة الجمعة في الإسكندرية عن «كورونا»

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، تخصيص الجزء الثاني من خطبة الجمعة، غدا الجمعة، عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا الجديد والذي اجتاح دولة الصين وتسبب في وفاة واصابة الآلاف بمدينة ووهان الصينية. وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن تلقى مذكرة وزارة الأوقاف تفيد بتفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.
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إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
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الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
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