نائب يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن كورونا

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، المؤسسات الدينية وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مقترحا أن يتم توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد، في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الحد من انتشاره والتحذير من الاخطاء والسلوكيات السلبية التي قد تتسبب في انتشار العدوى.

وأكد جون أن المؤسسة التعليمية لها دور هام في نشر الوعي الإيجابي بين التلاميذ الذين سينقلونه بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مضيفا: "لا بد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبيه على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف ننقى أنفسنا منه"، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة