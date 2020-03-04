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نائب: الإعلانات العشوائية ترفع نسب حوادث السيارات

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
حوادث الطرق - صورة أرشيفية
حوادث الطرق - صورة أرشيفية
قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الكثافة الإعلانية أصبحت مشهد يسيطر على أغلب المناطق الحيوية بالمخافظات وبشكل يهدد حياة الكثير من المواطنين في ظل غياب كبير من الجهات والهيئات المعنية بالتصدى للمخالف من هذه الإعلانات، ممن لا يهتمون سوى بتحصيل الأموال من الشركات المعلنة وشركات التسويق، مؤكدا أن إعلانات الطرق والكباري تشهد حالة من الفوضى وعشوائية، وغيابا تاما من الحكومة، وأن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق.
وأوضح زين، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه تتصاعد خلال الفترة الحالية، منافسة شديدة بين شركات التسويق على إعلانات الطرق العامة ولاسيما في المدن الجديدة؛ لجذب المستهلك، باختلاف الأفكار وطريقة العرض، ما جعل الشوارع الرئيسية والطرق والكباري، أصبحت سوقا للدعاية، وأن حجم الاستثمار في الإعلانات بمصر يتراوح
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
ذهب

طلب إحاطة للحكومة انتشار غش الذهب في الأقاليم

تقدمت الدكتورة شادية ثابت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، قائلة إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة، موضحة أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة.
فيروس- كورونا (12)

نائب يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن كورونا

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، المؤسسات الدينية وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مقترحا أن يتم توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد، في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرق الحد من انتشاره والتحذير من الاخطاء والسلوكيات السلبية التي قد تتسبب في انتشار العدوى.
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مجلس-النواب (2)

نائب يقترح تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بمصر

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاتصالات، بشأن تعميم اللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق الرئيسية والمحاور العمومية بمختلف محافظات مصر، على أن تكون بشكل تكنولوجي مواكب التطورات الحديثة. وتضمن المقترح تلتأكيد على أن الجهود الحكومية بقطاع النقل والمواصلات فب مصر، تمثل نقلة نوعية كأحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.
اكتشاف-مقبرة-اثرية-لبناة-الاهرامات (7)

البرلمان يوافق على قانون حماية الأثار من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين(أكثر من عُشر الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار. من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن المشرع المصري أصدر القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار متبنيا فيه فلسفة أكثر عمقا وأبعد هدفا ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطرا داهما على الثروة القومية.
وزير-المالية -محمد-معيط

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون بشأن وزير المالية

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ويهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، لمعالجة المشكلات التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلا عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.
مجلس-النواب (2)

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروعات قوانين

بدأت، اليوم الأحد، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النائبة فايقة فهيم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.
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