نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

تحرير:أحمد جاد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م

إدمان الأدوية - صورة تعبيرية

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.

وأشار متولي، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة التعاطي في مصر 10.4 % وهي ضعف المعدل العالمي، ونسبة الإدمان منها 2.04%، وبينما تشدد الدولة قبضتها على الأنواع التقليدية المُجرمة قانونا، يلجأ الباحثون عن وهم «السعادة» إلى الأنواع المقننة وسهلة التداول، المتمثلة فى الأدوية المخدرة.وأضاف أن من أشد