تسجيل أول إصابة بكورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

كورونا - صورة أرشيفية

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل. من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019".

وأضافت أن التبرع يذهب لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ. ويوزع ترامب منذ توليه الرئاسة في 2016، راتبه السنوي على مختلف البرامج الحكومية، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية. وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في الولايات