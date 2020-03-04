«اتصالات مصر» تفوز بجائزتين من «BT100» للعام الثاني
جمال السادات: نضع على عاتقنا مسؤولية دعم الفرص الاستثمارية بين الجانبين المصري والإماراتي
حازم متولي: النجاحات التي تحققها اتصالات مصر سنويًا تؤكد أنها أقوى شبكة في مصر
تحرير:أحمد البرماوي
٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
المهندسين جمال السادات وحازم متولي
حصدت شركة اتصالات مصر جائزتين خلال فعاليات قمة BT100، وذلك تكليلًا لجهودها المثمرة على مدار العام الماضي، وتم تكريمها ضمن "أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019"، كما تم اختيار المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ضمن "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك خلال فعاليات حفل BT100 السنوي الثالث، وجاءت تلك الجوائز تأكيدا لدور شركة اتصالات مصر الفعال في تنمية الاقتصاد المصري، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030. أقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من الوزراء والمديرين التنفيذيين للشركات المختلفة.
وخلال الحفل تسلم المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي جائزة "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك تقديراً لمجهوداته الكبيرة وسعيه الدؤوب خلال الفترة الماضية في عالم الأعمال بجانب إسهاماته في تنشيط وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي
وخلال الحفل تسلم المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي جائزة "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك تقديراً لمجهوداته الكبيرة وسعيه الدؤوب خلال الفترة الماضية في عالم الأعمال بجانب إسهاماته في تنشيط وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي الذي يعمل على جذب استثمارات إماراتية جديدة للسوق المصري، بالإضافة إلى توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين.
كما تسلم المهندس/ حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، الجائزة الخاصة بشركة اتصالات كواحدة من "أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019"، وذلك عن مجمل أداء الشركة خلال العام الماضي، والذي يؤكد على مجهوداتها المتميزة في مجال التحول الرقمي، بالإضافة إلى ريادتها في تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها التي تهدف إلى نقل التجارب الناجحة عالمياً في مجال التكنولوجيا للسوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث الشبكات وإتاحة البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي دعمًا لرؤية مصر 2030.
وبهذه المناسبة، عبر المهندس جمال السادات عن اعتزازه باختياره ضمن قائمة "BT100" لأفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري، واعتبر هذا التكريم تكليلًا لجهود المجلس وأعضاءه خلال الفترة الماضية، ويضع على عاتقه مزيدًا من المسؤولية للعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية بين مصر والإمارات، بجانب العمل على توطيد العلاقات الحكومية لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار السادات إلى أن استثمارات شركة اتصالات مصر المتزايدة سنويًا تعد أحد أبرز الأمثلة على تضافر الجهود من الجابين وزيادة تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر بما يخدم مصالح الدولتين الشقيقتين.
ومن جانبه قال المهندس حازم متولي:" المشاركة في قمة BT100 الاقتصادية تمثل لنا أهمية كبيرة، وسعداء بفوز اتصالات مصر بجائزة ضمن أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019 للعام الثاني على التوالي، والتي تأتي بفضل تضافر جهود كل العاملين بالشركة لتقديم أفضل ما لديهم للعملاء باعتبارهم يستحقون الأفضل دائمًا من أقوى شبكة في مصر.
وأضاف المهندس حازم متولي، النجاحات التي تحققها اتصالات مصر سنويًا تضع عليها مسئولية أكبر بضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير شبكتها وتزويدها بأفضل حلول تكنولوجية تخدم مختلف القطاعات، منها على سبيل المثال "حلول إنترنت الأشياء، وأفضل التطبيقات الذكية الخاصة بإدارة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإدارة سلسلة التوريد لقطاعات الزراعة والتصنيع والتوزيع والتجزئة، فضلا عن تطبيقات الدفع الإلكتروني للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة اتصالات مصر الرقمية المتكاملة التي تمنح العملاء أعلى قيمة مضافة للخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة اتصالات مصر أعلنت تخصيص نحو 4.5 مليار جنيه استثمارات لعام 2020 بهدف تحسين خدمات الصوت ونقل البيانات وخدمات القيمة المضافة والخدمات الرقمية.