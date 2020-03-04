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«اتصالات مصر» تفوز بجائزتين من «BT100» للعام الثاني

جمال السادات: نضع على عاتقنا مسؤولية دعم الفرص الاستثمارية بين الجانبين المصري والإماراتي حازم متولي: النجاحات التي تحققها اتصالات مصر سنويًا تؤكد أنها أقوى شبكة في مصر
تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
المهندسين جمال السادات وحازم متولي
المهندسين جمال السادات وحازم متولي
حصدت شركة اتصالات مصر جائزتين خلال فعاليات قمة BT100، وذلك تكليلًا لجهودها المثمرة على مدار العام الماضي، وتم تكريمها ضمن "أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019"، كما تم اختيار المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ضمن "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك خلال فعاليات حفل BT100 السنوي الثالث، وجاءت تلك الجوائز تأكيدا لدور شركة اتصالات مصر الفعال في تنمية الاقتصاد المصري، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030. أقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من الوزراء والمديرين التنفيذيين للشركات المختلفة.
وخلال الحفل تسلم المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي جائزة "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك تقديراً لمجهوداته الكبيرة وسعيه الدؤوب خلال الفترة الماضية في عالم الأعمال بجانب إسهاماته في تنشيط وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي
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جمال نجم

البنك المركزي: القطاع المصرفي لن يتأثر بفيروس كورونا

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا، وأن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في قطاعات: السياحة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، و"المتعثرين " وغيرها، بما يجنب الاقتصاد أي تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس. وأشار نجم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن مناقشة قانون البنوك الجديد بالبرلمان أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.
نيفين جامع

رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية إلى 10 ملايين جنيه

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر. وارتفعت القيمة لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا، بفائدة منخفضة تصل إلى 5%، بحسب ما قالته جامع في بيان صحفي اليوم الأربعاء. وأضافت أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تنفذها الدولة حالياً لتشجيع التصنيع المحلي، من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
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توصل البنك المركزي إلى تسوية مديونيات بقيمة 52 مليار جنيه مع نحو 226 عميل ضمن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة وذلك حتى 27 فبراير الماضي. جاء ذلك ضمن تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر البنك المركزي للاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة النيل لدعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتجه للاجتماع مع العملاء الذين لا يمكن أن يستفيدوا من مبادرة المتعثرين بسبب كبر حجم مديونياتهم أو تنوعها.
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البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه بنهاية جلسات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.507 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 1.91% ويغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1141 نقطة.
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ذوي الاحتياجات الخاصة

اتصالات مصر تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتعاون حكومي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف الى تمكين وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، حضر مراسم التوقيع المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.
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تكريم نهي سراج الدين ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرا في 2019

?كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نهي سراج الدين – رئيس قطاع الاتصالات الخارجية والداخلية بشركة اتصالات مصر، ضمن أفضل خمسين سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لـ «قمة مصر للأفضل» بمشاركة أكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية. وتم تكريم نهى سراج الدين عن إسهاماتها البارزة بشكل فعال وإيجابي في مجالات تنمية المجتمع من خلال عدة مبادرات تهدف إلى رقمنة الخدمات الصحية وتوصيلها لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل من خلال منتجات وخدمات مبتكرة.
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