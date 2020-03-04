«اتصالات مصر» تفوز بجائزتين من «BT100» للعام الثاني

جمال السادات: نضع على عاتقنا مسؤولية دعم الفرص الاستثمارية بين الجانبين المصري والإماراتي حازم متولي: النجاحات التي تحققها اتصالات مصر سنويًا تؤكد أنها أقوى شبكة في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

المهندسين جمال السادات وحازم متولي

حصدت شركة اتصالات مصر جائزتين خلال فعاليات قمة BT100، وذلك تكليلًا لجهودها المثمرة على مدار العام الماضي، وتم تكريمها ضمن "أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019"، كما تم اختيار المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ضمن "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك خلال فعاليات حفل BT100 السنوي الثالث، وجاءت تلك الجوائز تأكيدا لدور شركة اتصالات مصر الفعال في تنمية الاقتصاد المصري، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030. أقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من الوزراء والمديرين التنفيذيين للشركات المختلفة.

وخلال الحفل تسلم المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي جائزة "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك تقديراً لمجهوداته الكبيرة وسعيه الدؤوب خلال الفترة الماضية في عالم الأعمال بجانب إسهاماته في تنشيط وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي